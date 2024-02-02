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Kılıçdaroğlu 'intikam üssü'nden ilan etti! Yerel seçimde CHP'ye saha desteği yok... Akşener'in yanında saf tuttu

Kemal Kılıçdaroğlu, 'intikam üssü' olan ofisinden yerel seçimde CHP'ye saha desteği vermeyeceğini ilan etti. Seçim gezilerine katılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun "Genel başkan gölgelenir" sözleri Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun sahaya inmeyeceğini beyan etmesinin altında 1 Nisan için yaptığı kurultay planlarının da olduğu söyleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yanında saf tutması da dikkatlerden kaçmadı. Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini doğrulayan Kılıçdaroğlu "Meral hanım, gerçeği söylemiş" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:47 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:19
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
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İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu. 'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.

Tam da bu noktada gözler intikam hesapları yapan, açtığı ofislerle paralel genel merkez oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNTİKAM HESAPLARI
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynatırken; parti içindeki küskün grubun 1 Nisan sabahını iple çektiği öğrenildi. Partide şu sıralar, "İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" sesleri yankılanıyor.

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ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BENİ BU ADAMDAN (EKREM) KURTARIN
Böylesi kaos ortamında CHP kulisleri de oldukça hareketli. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çelişmesiyle savrulurken 'emanetçi' konumundan çıkmak isteyen Özgür Özel'den çarpıcı bir hamle geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçi olan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlamaya başladığı ve "Beni bu adamdan kurtarın" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, "İsterse bunu yalanlasınlar, her yerde ispatlarım." dedi.

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Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'intikam üssü' olan ofisinde CHP gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekremci SÖZCÜ Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılmayacağını söyledi. "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" diyen Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in koltuğuna vesayet kuran Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN 1 NİSAN PLANI
Kılıçdaroğlu'nun sahaya inmeyeceğini beyan etmesinin altında bir geçek daha yatıyor. Bilindiği üzere Bay Bay Kemal, 1 Nisan için olağanüstü kurultay planları yapıyor.

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.

Meral Akşener ve Kemal KılıçdaroğluMeral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu


AKŞENER'İN YANINDA SAF TUTTU: MERAL HANIM DOĞRU SÖYLEMİŞ
Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında saf tutması da dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in "CHP'den bir kuruş para almadıklarına" ilişkin sözlerini doğrulayan Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alış verişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım, gerçeği söylemiş" ifadelerini kullandı.

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AKŞENER'DEN ÖZEL'E... "HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstermiş, "Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Akşener'in CHP'ye ateş püskürdüğü açıklamalarından öne çıkanları şöyle;

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında buluştuğu CHP ve emrinde olan belediyelerle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.

"HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK"
Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi her hangi bir işle ilgili, 'şu kişiye şu iş verilecek oradan bize para gelecek' diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim, size kazandırmışız. Partinizden bir kuruşluk yardım almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler.

Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu vermek zorundalar. Bunu ayıpladığımı ve işin peşini bırakmayacağımı ilan ediyorum. Her konuşmada bunu soracağım, herkes haddini ve hukukunu bilecek.

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