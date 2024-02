Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu

Ekremci Sözü yazarı Saygı Öztürk ve Kemal Kılıçdaroğlu Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 'intikam üssü' olan ofisinde CHP gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekremci SÖZCÜ Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılmayacağını söyledi. "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" diyen Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel 'in koltuğuna vesayet kuran Ekrem İmamoğlu 'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

AKŞENER'DEN ÖZEL'E... "HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstermiş, "Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.



Akşener'in CHP'ye ateş püskürdüğü açıklamalarından öne çıkanları şöyle;



"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında buluştuğu CHP ve emrinde olan belediyelerle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım.



"HERKES HADDİNİ HUDUDUNU BİLECEK"

Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi her hangi bir işle ilgili, 'şu kişiye şu iş verilecek oradan bize para gelecek' diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim, size kazandırmışız. Partinizden bir kuruşluk yardım almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler.



Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu vermek zorundalar. Bunu ayıpladığımı ve işin peşini bırakmayacağımı ilan ediyorum. Her konuşmada bunu soracağım, herkes haddini ve hukukunu bilecek.