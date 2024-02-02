Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu
hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu
, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu. 'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.
Tam da bu noktada gözler intikam hesapları yapan, açtığı ofislerle paralel genel merkez oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN İNTİKAM HESAPLARI
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynatırken; parti içindeki küskün grubun 1 Nisan sabahını iple çektiği öğrenildi. Partide şu sıralar, "İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" sesleri yankılanıyor.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BENİ BU ADAMDAN (EKREM) KURTARIN
Böylesi kaos ortamında CHP kulisleri de oldukça hareketli. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çelişmesiyle savrulurken 'emanetçi' konumundan çıkmak isteyen Özgür Özel'den çarpıcı bir hamle geldi.
Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçi olan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlamaya başladığı ve "Beni bu adamdan kurtarın" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, "İsterse bunu yalanlasınlar, her yerde ispatlarım." dedi.