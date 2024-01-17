Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! "CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın" talimatı: İntikam dergahında paralel toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.
'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu.
KRİZ LANSMASI: DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN GİTMEDİ
Her fırsatta parti içine Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.
Bu durum mevcuttaki krizin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.
KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM OPERASYONU'NU BAŞLATTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel seçim öncesi intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu cephesinden ilk hamle geldi.
CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdiği öğrenildi.
1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.
"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI
1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.
HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"
Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM
Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.
Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere "Müslim'e ben çalış dedim" dediği öğrenildi.
SARI: "KEMAL BEY'İN OFİSİ DERGAH GİBİ"
İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.
Sarı, "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.
EKREMCİ FONDAŞA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Müslim Sarı daha sonrasında Şaban Sevinç'in "CHP'de şok iddia.. Seçimi bıraktı Kurultaya çalışıyorlar! Yakın ekibinden önemli bir kaynağın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçimlerden başarısız çıkacağı düşüncesiyle CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi" ifadelerinin yer aldığı paylaşımına ateş püskürdü.
Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam odaklı Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' hareketini bitirmeye yönelik hamlelerini sizler için derledi;
KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRMEYE KARARLI
CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor.
Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu.
Ankara ve İstanbul'da ofis açan eski CHP Genel Başkanı, Antalya ve İzmir'de de ofis açma hazırlıkları yaptı.
BOŞUNA 'ŞİMDİLİK HOŞÇAKALIN' DEMEDİ
Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşulanlar arasında... Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.
"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu.
Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: EKREM'İ SIRTINDAN AT
Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.