Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! "CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın" talimatı: İntikam dergahında paralel toplantı





1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA

31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.



"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.





KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI

1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.



HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"

Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.





KILIÇDAROĞLU: MÜSLİM'E BEN ÇALIŞ DEDİM

Müslim Sarı'nın yürüttüğü 1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri oldukça rahatsız etti.



Kılıçdaroğlu'nun, Müslim Sarı'nın bu çalışmasından rahatsız olup kendisine şikayete gelenlere "Müslim'e ben çalış dedim" dediği öğrenildi.



SARI: "KEMAL BEY'İN OFİSİ DERGAH GİBİ"

İmamoğlu ve 'değişim' tayfasına yakınlığıyla bilinen fondaş Şaban Sevinç'in sahibi olduğu Bizim TV'ye konuşan Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu ile her hafta düzenli olarak görüştüğünü dile getirdi.



Sarı, "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" diyerek Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzdü.





EKREMCİ FONDAŞA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Müslim Sarı daha sonrasında Şaban Sevinç'in "CHP'de şok iddia.. Seçimi bıraktı Kurultaya çalışıyorlar! Yakın ekibinden önemli bir kaynağın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçimlerden başarısız çıkacağı düşüncesiyle CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi" ifadelerinin yer aldığı paylaşımına ateş püskürdü.





