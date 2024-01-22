Kılıçdaroğlu’nun yaktığı 1 Nisan ateşi CHP’de dalga dalga büyüyor! Kurultay tarihi bile hazır





CHP'DE KAZAN KAYNIYOR... "80 MİLLETVEKİLİNİ KÜSTÜRÜRSEN OLMAZ BU İŞ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Parti içindeki küskünler ve kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş" değerlendirmesinde bulundu.



Tekrar adaylık başvurusu yapmayan bir belediye başkanı da, "Beni arayıp da daha bugüne kadar 'neden aday olmuyorsun' diye soran yok. 'Burada sen 5 sene görev yaptın, senden sonra buraya daha iyi kim yönetir' diye soran da yok" eleştirisini dile getirdi.