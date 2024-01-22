Kılıçdaroğlu’nun yaktığı 1 Nisan ateşi CHP’de dalga dalga büyüyor! Kurultay tarihi bile hazır

Kavga, kaos, kriz, entrika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala iç hesaplaşma tavan yaptı.
"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan fokur fokur kaynıyor. 'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.
KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu'nun intikam için attığı somut adımlar, 'olağanüstü kurultay' temelli 1 Nisan operasyonu ve TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynattı.
Öte yandan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nin izlediği strateji parti içinde ciddi kırgınlıklara ve homurdanmalara yol açtı.
CHP'DE KAZAN KAYNIYOR... "80 MİLLETVEKİLİNİ KÜSTÜRÜRSEN OLMAZ BU İŞ"
Milliyet'te yer alan habere göre; Parti içindeki küskünler ve kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş" değerlendirmesinde bulundu.
Tekrar adaylık başvurusu yapmayan bir belediye başkanı da, "Beni arayıp da daha bugüne kadar 'neden aday olmuyorsun' diye soran yok. 'Burada sen 5 sene görev yaptın, senden sonra buraya daha iyi kim yönetir' diye soran da yok" eleştirisini dile getirdi.