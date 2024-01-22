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Kılıçdaroğlu'nun yaktığı 1 Nisan ateşi CHP'de dalga dalga büyüyor! Kurultay tarihi bile hazır

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslim Sarı'ya talimat vererek başlattığı 1 Nisan operasyonunun etkileri dalga dalga büyüyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynatırken; parti içindeki küskün grubun 1 Nisan sabahını iple çektiği öğrenildi. Genel Merkez'e kırgın olan kesimin ağırlıklı olarak kurultay delegesi olduğu, değişimciler arasında da mevcut yönetimden rahatsızlık duyanların var olduğu kulislerde konuşuluyor. Partide şu sıralar, "İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" sesleri yankılanıyor. Kurultay için ise öngörülen zaman ise Mayıs ve Haziran.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 11:49 Güncelleme 22 Ocak 2024, 12:07
Kılıçdaroğlu’nun yaktığı 1 Nisan ateşi CHP’de dalga dalga büyüyor! Kurultay tarihi bile hazır

Kavga, kaos, kriz, entrika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala iç hesaplaşma tavan yaptı.

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan fokur fokur kaynıyor. 'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

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KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu'nun intikam için attığı somut adımlar, 'olağanüstü kurultay' temelli 1 Nisan operasyonu ve TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynattı.

Öte yandan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nin izlediği strateji parti içinde ciddi kırgınlıklara ve homurdanmalara yol açtı.



CHP'DE KAZAN KAYNIYOR... "80 MİLLETVEKİLİNİ KÜSTÜRÜRSEN OLMAZ BU İŞ"
Milliyet'te yer alan habere göre; Parti içindeki küskünler ve kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, "Belediye başkan adayları belirlenirken onu destekleyen vekillere soruyorlar, ama bize hiç sormadılar. Biz kurultayı geçirdik. Aslında onların bize kucak açması lazım. Biz açmaya çalışıyoruz, yine kabul etmiyorlar, sorun burada. Sen 80 milletvekilini küstürürsen olmaz bu iş" değerlendirmesinde bulundu.

Tekrar adaylık başvurusu yapmayan bir belediye başkanı da, "Beni arayıp da daha bugüne kadar 'neden aday olmuyorsun' diye soran yok. 'Burada sen 5 sene görev yaptın, senden sonra buraya daha iyi kim yönetir' diye soran da yok" eleştirisini dile getirdi.



HERKES 1 NİSAN SABAHINI BEKLİYOR... "KIRGINLARIN BİRÇOĞU KURULTAY DELEGESİ"
CHP'deki kaos dolu bu ortamda hal öyle bir vaziyet aldı ki; birçok kişi 1 Nisan sabahını bekliyor.

Partili bir kaynak kırgın olan kesimin birçoğunun kurultay delegesi olduğunun altını çizdi ve şu değerlendirmeyi yaptı;

"Milletvekilleri, belediye başkanları, adaylar, delegeler arasında kırgın ve küskünler var. Kırgınlıklar artarak devam ediyor. Kırgınlar ve küskünlerin çoğu da kurultay delegesi. Asıl kırılmada orada olacak. Değişimin sonuçları 1 Nisan sabahı görülecek. Değişimcilerden olup rahatsız olanlar var"

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Bilindiği üzere CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Bu durum Ankara'daki siyaset kulislerini hareketlendirirken CHP Genel Merkezi'nde büyük rahatsızlık uyandırdı.

Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. Olağanüstü kurultaya zemin oluşturacak. 1 Nisan operasyonunun talimatını veren Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.



"İSTANBUL KAYBEDİLİRSE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLUR"
Tam da bu gelişmeyle eş güdümlü olarak CHP içerisinde şu sıralar, "İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" sesleri yankılanıyor.

ÖNGÖRÜLEN ZAMAN MAYIS VE HAZİRAN
Kurultay için ise öngörülen zamanın Mayıs ve Haziran ayı olduğu konuşuluyor.

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