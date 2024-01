CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR

Geçtiğimiz hafta Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'i UYARMIŞTI: EKREM'İ SIRTINDAN AT

Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.