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CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın

Cumhuriyet Halk Partisinde Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu denklemli savaş devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu "İntikam" için 1 Nisan'ı beklerken İmamoğlu-Özel ikilisi de kriz yaşıyor. Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçi olan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlamaya başladığı ve "Beni bu adamdan kurtarın" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, "İsterse bunu yalanlasınlar, her yerde ispatlarım." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 13:12 Güncelleme 31 Ocak 2024, 13:59
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın

Kriz ve entrikaların bitmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında iç hesaplaşma devam ediyor.

ÖZEL İLE İMAMOĞLU BİRBİRLERİNİ YİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hedefli çalışmalarını sürdürürken Özel-İmamoğlu krizi de alevlendi.

İBB'de listelere kendine yakın isimleri yazan İmamoğlu'na Özgür Özel İzmir misillemesiyle karşılık verdi. İki isim "Çankaya" üzerinden yeni kavgaya tutuşurken CHP yandaşı Enver Aysever olay bir bilgi verdi.

ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NA KOŞTU: BENİ BU ADAMDAN KURTARIN
Geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa yediği yemeği işaret eden Aysever, Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni bu adamdan kurtarın" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını söyledi.

Özel ile Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel görüşmesi Özel ile Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel görüşmesi

Takvim.com.tr o görüşmede asıl meselenin "İmamoğlu sorunu" olduğunu yazmıştı

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CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER BOMBAYI PATLATTI: YALANLARLARSA İSPATLARIM
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Aysever şu iddialarda bulundu:
"Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor.

Emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu şahitleriyle her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor."

KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
CHP'deki koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu intikam operasyonunun düğmesine bastığı biliniyor.

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR
Geçtiğimiz hafta Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'i UYARMIŞTI: EKREM'İ SIRTINDAN AT
Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

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