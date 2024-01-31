CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın

ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NA KOŞTU: BENİ BU ADAMDAN KURTARIN

Geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa yediği yemeği işaret eden Aysever, Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni bu adamdan kurtarın" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını söyledi.

Özel ile Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel görüşmesi

Takvim.com.tr o görüşmede asıl meselenin "İmamoğlu sorunu" olduğunu yazmıştı

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Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Aysever şu iddialarda bulundu:

"Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor.

Emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu şahitleriyle her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor."