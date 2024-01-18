Önce Öcalan ve kayyum sonra at pazarlığı! DEM’den CHP’ye ’destek verdiğimiz her ilde 1 ilçe’ şartı... İstanbul’da iki nokta istediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için kolları sıvadı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor. CHPli Özgür Özelden terörün siyasi ayağı HEDEPle ittifak açıklaması | Pervin Chakarın elini öptüm yine öperim pişman değilim Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.



Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın askerlerimizi şehit ettiği kalleş saldırılarda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.

CHP oy uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi! DEMli vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı sonrası, Kandil'in siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.



Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.