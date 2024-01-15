PKK’nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan’ın özgürleştirilmesine müsait

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı.
Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.
Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu.
CHP - DEM GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
CHP - DEM hattındaki kirli ittifak görüşmelerinin perde arkasından ise teröristbaşı Abdullah Öcalan çıktı. DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel, 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL KANDİL'İN ÖVGÜSÜNE MAZHAR OLDU
Bir yandan da Özgür Özel'in attığı adımlar Kandil'in övgüsüne mazhar oluyor...
PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.
Özel'e mavi boncuk dağıtılan PKK yayınında Türkiye 'işgalcilikle' suçlandı, 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK'nın Avrupa ayağı CHP'nin ittifak yapıp 'kayyum' ve 'şeffaflık' vaadinde bulunduğu DEM Parti'ye yerel seçim için yol haritası çizdi.