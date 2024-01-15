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PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait

CHP - DEM hattındaki kirli ittifak bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti. Bir yandan da PKK'nın Avrupa ayağı CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmekten geri durmadı. Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:00 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:25
PKK’nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan’ın özgürleştirilmesine müsait
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına 'Öcalan'lı yol haritası



Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
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KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı.

Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.

Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu.

CHP - DEM GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI
CHP - DEM hattındaki kirli ittifak görüşmelerinin perde arkasından ise teröristbaşı Abdullah Öcalan çıktı. DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel, 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.

DEMin yoluna kırmızı halı serdi, Kandilin övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özele methiyelerDEMin yoluna kırmızı halı serdi, Kandilin övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özele methiyeler


ÖZGÜR ÖZEL KANDİL'İN ÖVGÜSÜNE MAZHAR OLDU
Bir yandan da Özgür Özel'in attığı adımlar Kandil'in övgüsüne mazhar oluyor...

PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.

Özel'e mavi boncuk dağıtılan PKK yayınında Türkiye 'işgalcilikle' suçlandı, 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK'nın Avrupa ayağı CHP'nin ittifak yapıp 'kayyum' ve 'şeffaflık' vaadinde bulunduğu DEM Parti'ye yerel seçim için yol haritası çizdi.



PKK'NIN AVRUPA AYAĞINDAN CHP - DEM İTTİFAKINA YOL HARİTASI: SÜREÇ ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞMESİNE MÜSAİT
Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, yerel seçimi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için kullanılması gerektiğini söyleyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlama rezaletine imza attı.

PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına 'Öcalan'lı yol haritası



Zümrüt, "Bakur'daki seçim, Önderliğe özgürlük hamlesinin bir ayağı olarak ele alınmalı" şeklinde konuştu.



PKK destekçisi Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Zümrüt, "Biz bu seçimde tecriti de kırarız, nefes de alırız, önderliğimizi özgürleştirme noktasında önümüzdeki süreç buna müsait" dedi.



CHP'DEN KAYYUM GARANTİSİ ALAN DEM: ÖCALAN'IN PARADİGMASI HAYAT BULUYOR
CHP'nin yerel seçimde ittifak uğruna 'kayyum' vaadi verdiği, Özgür Özel'in "Bu kayyum siyasetini kesin ve net bir dille reddediyoruz" sözleriyle mavi boncuk dağıttığı DEM'liler ise skandalda vites yükseltti.

DEM Parti delegelerinden Mete Basmacı, CHP'den aldıkları vaat sonrası kayyumlara son vereceklerini dile getirerek eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzdü.

Basmacı, "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

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