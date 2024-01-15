PKK’nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan’ın özgürleştirilmesine müsait





Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü. PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına 'Öcalan'lı yol haritası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.



Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu. Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.

Özgür Özel PKK ile DEMleniyor! Ankarada kirli ittifak masası kuruldu: CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbulda yönetime ortak olmayız



KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı.



Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.



Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu.



CHP - DEM GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI

CHP - DEM hattındaki kirli ittifak görüşmelerinin perde arkasından ise teröristbaşı Abdullah Öcalan çıktı. DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel, 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.