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KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 18 Ocak Kayseri, Nevşehir, Adana, Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberine göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 18.98 olarak açıklanan depremin detayları araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:17 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:27
KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 18 Ocak Kayseri, Nevşehir, Adana, Yozgat’ta deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18


Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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