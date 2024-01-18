KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 18 Ocak Kayseri, Nevşehir, Adana, Yozgat’ta deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.
3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.
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