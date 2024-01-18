KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 18 Ocak Kayseri, Nevşehir, Adana, Yozgat’ta deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ



Saat:09:05:36 TSİ

Enlem:37.70222 N

Boylam:35.40417 E

Derinlik:18.98 km

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.