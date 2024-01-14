DEM’in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil’in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel’e methiyeler

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.



KİRLİ İTTİFAKA 'KENT UZLAŞISI' MASKESİ

Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.