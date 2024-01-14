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DEM'in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil'in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler

CHP, Kandil’le safları sıkı tutuyor... Operalarda Türkiye düşmanlarının elini öpen Özgür Özel, ittifak uğruna PKK'lı bölücülerle 'DEM'leniyor. Son olarak Ankara'da 'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren Özel'e Kandil'den 'aferin' gecikmedi. PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel’in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi. Özel'e mavi boncuk dağıtılan PKK yayınında Türkiye 'işgalcilikle' suçlandı, 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:58 Güncelleme 14 Ocak 2024, 12:14
DEM’in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil’in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel’e methiyeler
Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor... Bu süreçte "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile aynı çizgide yürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.
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Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
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KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.

KİRLİ İTTİFAKA 'KENT UZLAŞISI' MASKESİ
Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'in siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halılar seren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e PKK televizyonlarında methiyeler düzüldü.

PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler



PKK KANALINDA ÖZGÜR ÖZEL'E METHİYELER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkeyi birleştiren tutum ve politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirten Kemal Aktaş isimli bölücü "Özgür Özel'in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemli. Dikkat çekici" dedi, "Özgür Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



HEM ÖZEL'İ ÖVDÜLER HEM DE TÜRKİYE'YE DİL UZATTILAR
Kandil'in sekreteri Aktaş, Özgür Özel'den övgü dolu sözlerle bahsettikten saniyeler sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalcilikle suçladı, küstahca "İşgalci olan bir orduya karşı bir devlete karşı elbette halklar meşru direnme haklarını kullanacaktır" sözlerini sarf etti.



KJ'DE KALLEŞLİK
CHP'nin Kandil'in övgüsüne mazhar olduğu dakikalarda PKK televizyonun KJ'sinde 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

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