CHP oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti, bu bir gerçekliğimiz

CHP - DEM hattındaki yerel seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi üzerine temellendirildi.







Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP Genel Merkezi'nde yollarına kırmızı halılar serilen DEM görüşmenin asıl gündeminin Öcalan ve kayyumlar olduğunu duyurdu.



Özgür Özel'den DEM'e çiçekli karşılama



DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" şeklinde konuştu.