CHP - DEM hattındaki ’Öcalan’ pazarlığı sonrası PKK’lı Helin Ümit’ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli







CHP - DEM İTTİFAKINA ÖVGÜ: "ÇOK ÖNEMLİ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP'nin DEM'i kırmızı halılarla karşılayıp Öcalan'ın özgürlüğü için pazarlık yapması sonrası yeni bir açıklama geldi.



PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" diyerek CHP'nin DEM'le kurduğu ittifakı yorumladı.



Kandil'in gündeminde 'özerklik' talebi de var idi.



CHP - DEM ittifakını 'çok önemli' olarak tanımlayan Helin Ümit, "Demokratik Özerklik projemizi Türkiye'ye de taşımalıyız. Bu proje sadece Kurdistan'a özel bir proje değildir. Merkezi yönetim biçimleri faşizme yatkın yönetimlerdir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.