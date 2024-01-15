CHP - DEM hattındaki ’Öcalan’ pazarlığı sonrası PKK’lı Helin Ümit’ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli

CHP - DEM İTTİFAKINA ÖVGÜ: "ÇOK ÖNEMLİ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP'nin DEM'i kırmızı halılarla karşılayıp Öcalan'ın özgürlüğü için pazarlık yapması sonrası yeni bir açıklama geldi.
PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" diyerek CHP'nin DEM'le kurduğu ittifakı yorumladı.
Kandil'in gündeminde 'özerklik' talebi de var idi.
CHP - DEM ittifakını 'çok önemli' olarak tanımlayan Helin Ümit, "Demokratik Özerklik projemizi Türkiye'ye de taşımalıyız. Bu proje sadece Kurdistan'a özel bir proje değildir. Merkezi yönetim biçimleri faşizme yatkın yönetimlerdir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.
CHP - DEM İTTİFAKI KANDİL ÇİZGİSİNDE
Böylelikle CHP - DEM ittifakının Kandil çizgisinde olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bilindiği üzere DEM, her fırsatta 'yerel özerklik' talebini dile getirip bölücü emellerini açık ediyor. Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini beyan eden DEM'liler PKK'ya açık seçik destek vermekten geri durmuyor, "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" diyor.
CHP de PKK'nın siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıyor, ittifak kurup el sıkışıyor. CHP - DEM hattındaki görüşmelerde ise "Öcalan'ın özgürlüğü masaya yatırılıyor, Özgür Özel DEM'lilerle ittifak uğruna pazarlık ediyor.