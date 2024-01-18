CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması kapsamda, bir inşaat firmasınca, ilçede nisan ayında oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın, temellerinin kazılmadan yapıldığını tespit edildi.

Zorunlu olan fore kazıkları çakılmayan, sismik kontrolleri gerçekleşmeyen ve yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadığı anlaşılan villalarla ilgili sahte rapor düzenlediği tespit edilirken, üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti raporu ile 2 ayrı keşif raporuna göre de belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.