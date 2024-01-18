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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı rüşvet skanallarına bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:31 Güncelleme 18 Ocak 2024, 11:10
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışması kapsamda, bir inşaat firmasınca, ilçede nisan ayında oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın, temellerinin kazılmadan yapıldığını tespit edildi.

Zorunlu olan fore kazıkları çakılmayan, sismik kontrolleri gerçekleşmeyen ve yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadığı anlaşılan villalarla ilgili sahte rapor düzenlediği tespit edilirken, üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti raporu ile 2 ayrı keşif raporuna göre de belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

BAŞKAN YARDIMCISI VE İMAR MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altın ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında operasyona ilişkin detaylar verdi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Almaçayır şunları söyledi:
"Sıcak bir gelişme. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen ihbarları değerlendirdikten sonra yaptıkları çalışmanın ardından bugün bir operasyon gerçekleştirdi Büyükçekmece Belediyesi'nde bir rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. 20 şüpheli gözaltında.

İMAR USULSÜZLÜKLERİ
İmar konusunda gerçekleşen usulsüzlükler üzrine savcılığın talimatı ile harekete geçen ekipler bugün operasyon yaptı.

Fotoğrafta: Nuraydın SakFotoğrafta: Nuraydın Sak

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı."

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