131 saniyelik görüşme! Seçil Erzan dosyasında şoke eden Ata Demirer detayı! Ünlüleri dolandırmıştı: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera...

DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ın Muslera'dan Arda Turan'a, Emre Belözoğlu'ndan Semih Kaya'ya spor ve iş dünyasından birçok kişiyi Fatih Terim Fonu adı altında dolandırması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Yüzlerce isimden yüksek kar vaadiyle para toplayıp ödemeyen Erzan, şikayetler üzerine tutuklandı. Erzan hakkında yürütülen soruşturmada, şoke eden bir detay ortaya çıktı. Erzan'ın 15 Ocak'ta komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik bir görüşme yaptığı belirlendi. İşte detaylar...
DenizBank'ın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra iş dünyasını, eşini, akrabalarını hatta köylülerini bile dolandırdı.
Ponzi yöntemiyle topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, şikayetler üzerine tutuklandı. Yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar ise herkesi şoke etti.
YENİ GELİŞME!
Seçil Erzan dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yapılan incelemede, herkesi şaşkına çeviren bir bilgiye ulaşıldı.