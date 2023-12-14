131 saniyelik görüşme! Seçil Erzan dosyasında şoke eden Ata Demirer detayı! Ünlüleri dolandırmıştı: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera...

DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ın Muslera'dan Arda Turan'a, Emre Belözoğlu'ndan Semih Kaya'ya spor ve iş dünyasından birçok kişiyi Fatih Terim Fonu adı altında dolandırması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Yüzlerce isimden yüksek kar vaadiyle para toplayıp ödemeyen Erzan, şikayetler üzerine tutuklandı. Erzan hakkında yürütülen soruşturmada, şoke eden bir detay ortaya çıktı. Erzan'ın 15 Ocak'ta komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik bir görüşme yaptığı belirlendi. İşte detaylar...