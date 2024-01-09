Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 15 Ocak’ta: AK Parti’de beyanname ve adaylar açıklanacak

Marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. Beyannamede yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı. Başta Ankara ve İstanbul'da trafik ve yol projeleri ile seçmenin hayatına dokunan ve muzdarip olunan konulara çözüm üreten vaatler sunulacak.



Tüm adayların proje ve hizmetleri hazır. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak.

BAŞARILI ADAYLARLA YOLA DEVAM

Halkta karşılığı olan, icraatları ile ön plana çıkan başarılı bulunan başkanlarla yola devam kararın alınırken kadın adayların da yarışa girdiği dikkati çekti. Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan isimler yarışacak.