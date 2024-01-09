Son dakika: İstanbul’da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 71’i buldu

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun bağlantı yollarında da araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.