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Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 71'i buldu

Son dakika haberleri... İstanbul'da soğuk hava ve yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 09:00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'i ulaştı. Öte yandan kentte bazı otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:29 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:29
Son dakika: İstanbul’da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 71’i buldu

Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun bağlantı yollarında da araçlar ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan kentte bazı otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

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