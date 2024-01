Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz konuştu: Babasından ağır dayaklar yiyordu

Tanın Yılmaz, "kardeşim" dediği Erzan'ı anlattı. "Seçil ile benim kuzen ilişkimiz yoktu, Seçil'i kardeşim yerine koydum, Seçil benim kardeşimdi" diyen Yılmaz, Erzan'la ilişkisine dair şunları söylüyor: "Ben onu çekirdek ailemin bir parçası olarak gördüm ve koşulsuz olarak kendisine güvendim. Siz bu olaylardan önce gelip bana, 'Seçil şöyle böyle...' deseydiniz inanmazdım ve sizi konuşturmazdım. Çünkü her konuda Seçil'e güvenimiz sonsuzdu. Evimizin içinden biriydi. Babası hayatını kaybetti, annesi zaten hasta ve kardeşi de yoktu. Biz onun her şeyiydik yani öyle biliyorduk ama bizi de kandırdı. Seçil'in hayatıyla ilgili her şeyi bildiğimi sanıyordum ama bilmiyormuşum"