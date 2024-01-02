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Suriye'de Arap aşiretleri ile PKK/YPG'lı teröristler 7 noktada çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, baskı altındaki Arap aşiretleri ile ABD destekli terör örgütü PKK/YPG arasında 7 noktada çatışma yaşandı. Arap aşiretleri, teröristlere ait yol kontrol noktalarını, karargah ve araçları hedef aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 13:03 Güncelleme 02 Ocak 2024, 13:03
Suriye’de Arap aşiretleri ile PKK/YPG’lı teröristler 7 noktada çatıştı

Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsallarında gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatıştı.

7 NOKTADA ÇATIŞMA YAŞANDI
Arap aşiretleri, çatışmalara sahne olan Şuheyl, el-Kübür, Ziban, el-Curzi, Havayic, Sican ve Buseyra köylerinde teröristlere ait yol kontrol noktalarını, karargah ve araçları hedef aldı.

7 noktadaki bu çatışmalar, Deyrizor'da 2024'ün ilk çatışmaları olarak kayıtlara geçti.

Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten beri sık sık çatışıyor.

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Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütü PKK/YPG'nın saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ
Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan PKK/YPG, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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