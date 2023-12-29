Son dakika: MİT ve Emniyet’ten DEAŞ operasyonu! Sinagog, kiliseler ve Irak Büyükelçiliğine saldıracaklardı: 32 kişi yakalandı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9️⃣ ilde düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonunda 2️⃣9️⃣ Şahıs Yakalandı❗

Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek❗

❌MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; "Selman‐ı Farisi Taburu" olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 3️⃣9️⃣ adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonlarında; 2️⃣9️⃣ şahıs yakalandı.