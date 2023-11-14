CHP’li İBB’de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu’nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? Pandoradan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı...

Takvim.com.tr o ihaleleri de mercek altına aldı. 24.12.2020 - İSKİ'den 309.000 TL'lik ihale 07.05.2021 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nden 186.000 TL'lik ihale 10.03.2022 - KİPTAŞ'tan 1.016.000 TL'lik ihale 30.05.2022 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi adına verilen bir başka ihale ise tamı tamına 1.325.000 TL İHALELERLE İHYA EDİLDİ, SAAT KOLEKSİYONU İLE POZ VERDİ Geride bıraktığımız günlerde Emrah Bağdatlı lüks saatlerden oluşan koleksiyonla poz vermişti. Bu poz sonrası "Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" sorusu akıllara gelirken, İBB'den alınan milyonluk ihaleler taşları yerini oturttu.





Tam da bu noktada Murat Ongun ile İBB'nin ihalelerle ihya ettiği Emrah Bağdat'ın dostluğuna ve girift ilişki ağına dikkat çekmekte fayda var;





İkilinin son olarak Bayern Münih - Galatasaray maçına gittiği Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan tarafından servis edildi.



Erdoğan paylaşımında,

İBB'nin yalan ve iftira timi göreve başlamışken bunları besleyen Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya sadece iki soru soralım. 08 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih-Galatasaray maçını izlemeye gittiniz mi? Uçak, maç bileti, otel, yemek faturalarını cebinizden mi ödediniz?