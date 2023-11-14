CHP’li İBB’de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu’nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? Pandoradan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı...

Takvim.com.tr o ihaleleri de mercek altına aldı.
24.12.2020 - İSKİ'den 309.000 TL'lik ihale
07.05.2021 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nden 186.000 TL'lik ihale
10.03.2022 - KİPTAŞ'tan 1.016.000 TL'lik ihale
30.05.2022 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi adına verilen bir başka ihale ise tamı tamına 1.325.000 TL
İHALELERLE İHYA EDİLDİ, SAAT KOLEKSİYONU İLE POZ VERDİ
Geride bıraktığımız günlerde Emrah Bağdatlı lüks saatlerden oluşan koleksiyonla poz vermişti. Bu poz sonrası "Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" sorusu akıllara gelirken, İBB'den alınan milyonluk ihaleler taşları yerini oturttu.
Tam da bu noktada Murat Ongun ile İBB'nin ihalelerle ihya ettiği Emrah Bağdat'ın dostluğuna ve girift ilişki ağına dikkat çekmekte fayda var;
İkilinin son olarak Bayern Münih - Galatasaray maçına gittiği Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan tarafından servis edildi.
Erdoğan paylaşımında,
İBB'nin yalan ve iftira timi göreve başlamışken bunları besleyen Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya sadece iki soru soralım. 08 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih-Galatasaray maçını izlemeye gittiniz mi? Uçak, maç bileti, otel, yemek faturalarını cebinizden mi ödediniz?
AİLECEK TEKNE TATİLLERİ...
Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisinin Ulus'ta aynı sitede oturduğu, ikilinin aileleriyle birlikte tekne tatillerine çıktığı biliniyor.
Bağdatlı - Ongun ikilisi hakkında çok çarpıcı bir detay daha mevcut...
BAĞDATLI VE ONGUN'UN YARIŞ ATI VAR
İkilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Atın %50 payı Murat Ongun'un diğer %50'lik payı da Emrah Bağdatlı'ya ait. Türkiye Jokey Kulübü'nün At Sorgulama platformunda Murat Ongun 'at sahibi' olarak kayıtlı.
Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Ronin'in tüm hissesi Bağdatlı üzerine kayıtlı.
ONGUN FOYASI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE HİSSESİNİ DEVRETTİ
İBB'den 35 bin TL aldığını beyan eden, 7 bin TL kira geliri olduğunu öne süren Murat Ongun'un ise yarış atına ortak oalcak kadar parayı nereden elde ettiği merak konusu. Ongun'un gelen tepkilere ön almak için Crispi üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.