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CHP'li İBB'de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu'nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? Pandoradan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun'un akçeli işler, karanlık ihalelerle bezeli girift ilişkiler ağının bir halkası daha çözüldü. Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin İmamoğlu'nun troll ordusunu ifşa etmesi üzerine Emrah Bağdatlı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun - Emrah Bağdatlı üçlüsünün izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlı'nın iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongun'un aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Yanlış duymadınız İBB maaşıyla geçindiğini beyan eden Murat Ongun'un Crispi isimli yarış atı mevcut!

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 15:01 Güncelleme 14 Kasım 2023, 15:10
CHP’li İBB’de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu’nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? Pandoradan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı...

Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun ikilisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütçesi üzerinden yürüttüğü karanlık ve şaibeli işler teker teker gün yüzüne çıkıyor.

Olaylı kurultay sonrası koltuğu İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler intikam için İmamoğlu'nun dosyasını açtı ve Ekremci trolleri deşifre etti.



İfşa edilen troll ağında bir isim vardı ki tüm dikkatleri üzerine topladı.

KİM BU EKREM BAĞDATLI?
O şahıs nikahını Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı, Murat Ongun'un dostu olan Emrah Bağdatlı idi.




İMAMOĞLU BALLI İHALELERLE İHYA ETTİ
4 Ağustos 2020 tarihinde Emrah Bağdatlı adına kurulan Şimdi Yapım isimli firma, daha senesini devirmeden Ekrem İmamoğlu tarafından ballı ihalelerle ihya edildi.

Bu süreçte Bağdatlı'nın yakın arkadaşı, İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun parmağının olduğu su götürmez bir gerçek.



Gelelim Şimdi Yapım isimli şirketin CHP'li İBB'den aldığı yüklü ihalelere;

Şirket 2020 - 2021 yılları arasında 3 ihaleden 813.000 TL kazandı.




27.05.2021 tarihli İcat Çıkaranlar ve İstanbul Benim Program yapımı hizmeti başlığı altında 324.00 TL'lik ihale aldı. Şimdi Yapım, İBB'ye bağlı KİPTAŞ için 2021'de 168.500, 2020'de İGDAŞ için ise 320.500 TL'lik ihale aldı.

DEĞİŞİK HİKAYE KARANLIK İHALE...
Bağdatlı üzerine kayıtlı bir diğer firma ise Değişik Hikâyeler... Söz konusu şirket 2013 yılında kuruluyor, 20 Ocak 2022'de Seda Hoşe Kiraz'a pay devri yapılıyor.



Değişik Hikâyeler, hem Murat Ongun'un yöneticisi olduğu Medya AŞ'den hem de KİPTAŞ ve İSKİ'den ihaleler aldı. Alınan 4 ihalenin tutarı ise 2.836.00 TL.

Takvim.com.tr o ihaleleri de mercek altına aldı.



24.12.2020 - İSKİ'den 309.000 TL'lik ihale

07.05.2021 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nden 186.000 TL'lik ihale

10.03.2022 - KİPTAŞ'tan 1.016.000 TL'lik ihale

30.05.2022 - İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi adına verilen bir başka ihale ise tamı tamına 1.325.000 TL



İHALELERLE İHYA EDİLDİ, SAAT KOLEKSİYONU İLE POZ VERDİ
Geride bıraktığımız günlerde Emrah Bağdatlı lüks saatlerden oluşan koleksiyonla poz vermişti. Bu poz sonrası "Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" sorusu akıllara gelirken, İBB'den alınan milyonluk ihaleler taşları yerini oturttu.



Tam da bu noktada Murat Ongun ile İBB'nin ihalelerle ihya ettiği Emrah Bağdat'ın dostluğuna ve girift ilişki ağına dikkat çekmekte fayda var;



İkilinin son olarak Bayern Münih - Galatasaray maçına gittiği Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan tarafından servis edildi.

Erdoğan paylaşımında,

İBB'nin yalan ve iftira timi göreve başlamışken bunları besleyen Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya sadece iki soru soralım. 08 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih-Galatasaray maçını izlemeye gittiniz mi? Uçak, maç bileti, otel, yemek faturalarını cebinizden mi ödediniz?



AİLECEK TEKNE TATİLLERİ...
Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisinin Ulus'ta aynı sitede oturduğu, ikilinin aileleriyle birlikte tekne tatillerine çıktığı biliniyor.

Bağdatlı - Ongun ikilisi hakkında çok çarpıcı bir detay daha mevcut...



BAĞDATLI VE ONGUN'UN YARIŞ ATI VAR
İkilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Atın %50 payı Murat Ongun'un diğer %50'lik payı da Emrah Bağdatlı'ya ait. Türkiye Jokey Kulübü'nün At Sorgulama platformunda Murat Ongun 'at sahibi' olarak kayıtlı.



Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Ronin'in tüm hissesi Bağdatlı üzerine kayıtlı.



ONGUN FOYASI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE HİSSESİNİ DEVRETTİ
İBB'den 35 bin TL aldığını beyan eden, 7 bin TL kira geliri olduğunu öne süren Murat Ongun'un ise yarış atına ortak oalcak kadar parayı nereden elde ettiği merak konusu. Ongun'un gelen tepkilere ön almak için Crispi üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.



Şu anki güncel durumda Crispi isimli yarış atının %75'inin Sarıdal (Murat Ongun) adına %25'i Bağdatlı adına kayıtlı olması dikkatlarden kaçmadı.

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