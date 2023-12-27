Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını bir bir alıyor! PKK/KCK-HPJ sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
50'YE YAKIN HEDEF İMHA EDİLDİ
Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK son çırpınışlarını yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyindeki askerlerimize saldıran PKK'lı teröristler 12 askerimizi şehit etti.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Kahraman mehmetçik kalleşlere ağır bir karşılık verirken 3 günde 60'ya yakın terörist etkisiz hale getirildi.