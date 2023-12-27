Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını bir bir alıyor! PKK/KCK-HPJ sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT , Irak 'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver 'i Süleymaniye 'de etkisiz hale getirdi.

BİR OPERASYON DA MİT'TEN Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti, PKK'nın Irak /Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırıylar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

50'YE YAKIN TERÖR İNİ VURULDU

MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

OPERASYONUN AYRINTILARI

MİT, öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.