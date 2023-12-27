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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde şehit olan Mehmet Serinkan'ın engelli kız kardeşi Başkan Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu oldu: Sizin hayranınızım

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimizden Mehmet Serinkan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Serinkan'ın cenaze töreninde acılı anne ve babaya başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, şehidin engelli kız kardeşi ile de konuştu. Başkan Erdoğan'ın sesini duyunca mutlu olan genç kız "Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:56
Son dakika: Irak’ın kuzeyinde şehit olan Mehmet Serinkan’ın engelli kız kardeşi Başkan Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu: Sizin hayranınızım

Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

Törene askeri üniformayla katılan Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarılırken, alana tekerlekli sandalyeyle getirilen şehidin 23 yaşındaki engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehit askere son görevlerini yapan eşi ve kardeşinin yaşadıkları acı görenlerin içini sızlattı.

Şehidi sonsuzluğa uğurlayan binlerce kişiden birisi olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, törenin ardından şehit ailesini Tavas'a bağlı Yorga Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Zeybekci, baba Ali Serinkan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diyerek, ailenin acısını paylaştı.

ÇOK SEVDİĞİ ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYDU
Babayla görüşen Başkan Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi.

Başkan Erdoğan şehit ailesiyle görüştü

Zeybekci'nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, "Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum" derken, Başkan Erdoğan ise genç kıza, "Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara'da veya Denizli'de görüşme fırsatını buluruz" şeklinde karşılık verdi.

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