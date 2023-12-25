Mehmetçik vurdukça PKK elebaşları zıplıyor! Salih Müslim ve Foza Yusif ağlamaya başladı

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti.
Türkiye teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü HDP/DEM ile saf tutmaya devam etti. Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve DEM bildiriye imza atmadı.
ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde "Özgür dışarı" sloganlarıyla kovuldu.
MEHMETÇİK TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR
Özgür Özel şehit cezanelerinden kovulurken Mehmetçik de teröristlerin başına bomba yağdırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi.
Operasyonlarda mağara, sığınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan terör hedefleri de imha edildi.
TERÖRİST BAŞLARI AĞLAMAYA BAŞLADI
Irak ve Suriye'de terör hedefleri vurulurken terörist başları da ağlamaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin yanında durarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim Türkiye'ye iftira atarak patronlarına seslendi.
SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ
Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iftirasını atan PKK elebaşı Müslim, "Bugün gerçekleştirilen saldırılar altyapıya yönelik üçüncü saldırıdır. Daha önce petrol, su tesisleri ve hastaneler hedef alınmıştı. Özerk Yönetim' in ülkenin altyapısını yok etmek istiyorlar. Halkın yeni bir yaşam umudunu yok etmek istiyorlar. Kış aylarındayız." ifadeleriyle sıkıştıklarını da itiraf etti.