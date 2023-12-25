Mehmetçik vurdukça PKK elebaşları zıplıyor! Salih Müslim ve Foza Yusif ağlamaya başladı

PATRONLARINA SESLENDİ

Terörist başı Müslim PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "SDG'nin IŞİD'le savaşmasını engellemek için saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla birlikte IŞİD'in güçlenmesi için zaman yaratılıyor. Dünya buna karşı durmalı. Dünya bunu görmeli. Sessizlik onaydır." sözleriyle Batılı patronlarına seslendi.