Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını almaya devam ediyor! PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi

BAHOZ ZAGROS KOD MEHMET ŞEFA AKMAN KİMDİR?

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak'ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu. ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINIYOR!

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 kahraman askerimizin intikamı MİT tarafından alınıyor. Her gün yeni bir büyükbaş teröristin etkisiz hale getirildiği haberi geliyor. Dün de MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Erdinç Bolcal, Irak'da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

MİT, ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERİNİ HEDEF ALIYOR

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELERDİ

Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit eden MİT, teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı.