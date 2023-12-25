Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta kademesi Hakkari’de!

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde giriştiği alçak saldırlarla 12 askerimizi şehit etti.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Teröre misliyle karşılık verirlirken son belirlemere göre 30 terör ini imha edildi. 3 günde 56 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari'ye gittiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.
OPERASYONA İLİŞKİN TALİMATLAR VERDİ
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti.