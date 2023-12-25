Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta kademesi Hakkari’de!

Metinaya TSK kilidi: Mehmetçik inlerini başlarına yıktı! En az 26 terörist etkisiz hale getirildi | SİHAlar terör hedeflerini vuruyor

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ Teröre misliyle karşılık verirlirken son belirlemere göre 30 terör ini imha edildi. 3 günde 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde giriştiği alçak saldırlarla 12 askerimizi şehit etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari'ye gittiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.