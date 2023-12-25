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Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını alıyor! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Erdinç Bolcal, Irak’da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 12:14 Güncelleme 25 Aralık 2023, 12:26
Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını alıyor! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç BolcalIrak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Erdinç Bolcal, Irak'da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

MİT, ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERİNİ HEDEF ALIYOR
Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELERDİ
Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit eden MİT, teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı.

MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

BAHOZ AFRİN DE YOK EDİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi dün etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Düzenlenen operasyonla, terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLU BULMAKTA ZORLANIYOR

"Bahoz Afrin" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütündeki çözülmeyi de hızlandırdı.



KANDİL GÖNDERİYOR MİT AVLIYOR

Aynularab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını öğrenildi.

BAHOZ AFRİN KOD KİMDİR?

Örgütün Suriye'de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu oldu. Güvenlik güçlerimize ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

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Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını alıyor! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi!
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