Halk TV’de skandal üstüne skandal! CHP’li Umut Akdoğan ve Türker Ertürk, PKK ile mücadeleden rahatsız oldu





CHP VE ORTAĞI HDPKK/DEM KARŞI ÇIKTI

Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıktı.





PKK'YI AKLADI HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

CHP ve HDP'nin imza attığı skandal karara tepkiler yağmaya devam ederken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan fondaş Halk TV'de küstah sözlere imza attı. CHP'li Akdoğan Kandil'in sözcülüğüne soyundu! PKK ve siyasi uzantınsını savunanarak, terörü hükümetin hortlattığını dile getiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Hortlayan terörü bugün 24 saat içinde 12 şehidimizin geldiği hale getirenlerle hızalanmayacağız. Tekrar altını çiziyorum bizi trolleriyle, bizi havuz medyalarıyla, besleme İletişim başkanlıklarıyla tehdit ediyorlar. Biz bu tehdide pabuç bırakmayız" diyerek HDPKK ile CHP'nin aldığı skandal ortak bildiri kararını savundu.





ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Bunula yetinmeyen CHP'li Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, "Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor" ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı.

İSMAİL HAKKI PEKİN'DEN NET MESAJ: HUDUDU KORUMAK ZORUNDAYIZ!

Aynı yayında bir skandala da CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk ie Can Kakışım imza attı. Ertürk ile Kakışım, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerin boşaltılması gerektiğini söyledi. Bu skandal açıklamalara Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den tepki geldi. Kuzey Irak'ta süren operasyonların gerekliliğine vurgu yapan Pekin, "370 km genişliğindeki bir hudut bölgesinde 2 yıl görev yaptım burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız. Biz orduyu böyle yetiştiriyoruz. Sorun olduğunda sayın amiralim gemi çıkartmayacak mı? Kaç tane üssü çekelim geriye?" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN