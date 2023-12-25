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CHP'li fondaş ve terör medyasından ağız birliği! PKK sempatizanından bölücülük itirafı: Çatlama başladı

TBMM'deki 4 parti Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlarken CHP ve terörün siyasi ayağı HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen bir kanalda konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, CHP'li Özel’in bildiri tavrını takdirle karşıladı. CHP medyası da terörle yan yana gelen Özel'i aklamaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 17:05 Güncelleme 25 Aralık 2023, 17:05
CHP’li fondaş ve terör medyasından ağız birliği! PKK sempatizanından bölücülük itirafı: Çatlama başladı

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fondaş ve terör medyasından ağız birliği!



Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

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TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

TERÖR İTTİFAKI ONAYLAMADI

Yayımlanan bildiriyi CHP ve terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti Grupları imzalamadı. CHP bildiriyi imzalamadığı gibi Genel Başkan Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyleyerek terörün siyasi ayağı DEM Parti ağzıyla açıklama yaptı.

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ÖZGÜR DIŞARI SLOGANLARI ATILDI

Bununla da yetinmeyen Özel, DEM Parti ile yaptığı ittifaka rağmen Manisa'daki şehit cenazesine gitti. Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde yoğun tepki gösterildi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları attı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti, bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır." dedi.

AK Partiden CHPli Özgür Özele terör tepkisi!

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi, "Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta" sözleriyle eleştirdi.



PKK VE CHP MEDYASINDAN AĞIZ BİRLİĞİ

Yaşanan gelişmelerin ardından fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber'e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, Özgür Özel'in bildiri tavrını takdirle karşıladı.

ÇATLAMA BAŞLADI

CHP'nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig, "CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım" dedi.



CHP YANDAŞI MEDYASI MİLLET APTAL YERİNE KOYDU: TERÖRE LANET KİRLİ SİYASETMİŞ

PKK medyası Özel'in ifadelerini memnuniyetle karşılarken CHP medyası aynı ifadelerle haberleri okuyucularına servis etti. Terör örgütü PKK'nın siyaseti uzantısıyla birlikte hareket eden CHP'yi aklamak için sıraya giren fondaş medya ise "Kirli siyasete ortak olmayız' diyen CHP ulusal yas istedi." diyerek adeta milleti aptal yerine koydu.

CHP yandaşlığı ile bilinen Birgün yazarı Nurcan Gökdemir ise, "CHP'nin manevrası AKP'yi şaşırttı" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, AK Parti'ye akılalmaz ifadelerle saldırırken CHP'li Özel'e övgüler yağdırdı.

Terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile CHP'nin ittifak yapacağını ifade eden Gökdemir, Özel'in yaptığı bu hamleyle bölücü bir çizgide ilerlediğini adeta itiraf etti. Gökdemir, "Bu bildiri içeriğinden bağımsız AKP'nin çizdiği sahanın dışına çıkarak siyaset yapılabileceği beklentisinin güçlenmesine katkı yaptı." dedi.



KÜRTLER DEM PARTİ'YE OY VERECEK YALANI

AK Parti'nin "terör destekçiliği" söylemini kullanarak 31 Mart öncesi CHP'yi sıkıntıya sokacağını belirten Gökdemir, Kürt seçmenlere ilişkin skandal bir tespit yaparak parti içinde bu konuda endişe olduğunu iddia etti. Kürt vatandaşları terörün siyasi ayağı DEM ile özdeşleştiren Gökdemir, "İstanbul gibi Kürt seçmenlerin etkili olduğu illerde CHP'li adayların oylarının artabileceği endişesi de dillendiriliyor." ifadeleriyle akılalmaz bir siyasi analize imza attı.

ÖNCE ŞEHİT CENAZESİNE SONRA PKK'NIN ADRESİNE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde önce PKK'nın şehit ettiği Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'daki cenazesine, sonra da HDP uzantısı DEM Parti'ye "ittifak" ziyaretine gitmişti.

CHP'li Akdoğan Kandil'in sözcülüğüne soyundu!

CHP'Lİ İSİM HÜKÜMETİ HEDEF ALMIŞTI

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş medyada kahraman şehitlerimizi algı malzemesi olarak kullanacak kadar küstah bir açıklamada bulundu. Akdoğan'ın şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef alan söylemlerine tepki yağdı.

Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, "Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor" ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı.

CHP'NİN YENİ YÖNETİMİ DEM'E TESLİM OLDU

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor. Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi." ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün "CHP kendi ayağına sıkıyor" başlıklı 25 Aralık tarihli yazısı:

Ortada çok ciddi ve hedefi faklı bir terör saldırısı var... PKK'nın boyunu aşan, Türkiye'nin bölgesel hesaplarını bozmaya çalışan, Irak'a daha da istikrarsızlaştıran bir saldırı bu. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, böyle bir terör saldırısı karşısında bütün partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları topyekun harekete geçer ve ortak tavır alır.

Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor.
Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi.



Düşünsenize Meclis'te grubu bulunan 4 parti AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi PKK terörünü kınayan ortak bir bildiriye imza atıyor ama CHP atmıyor. CHP Grup Başkanvekili "zıp zıp" Ali Mahir Başarır şöyle bir gerekçeye sığınıyor:

"CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Ne CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda."

Mantığa bakar mısınız? Ne yazık ki CHP'yi terör karşısında kimse ortaklaşmak zorunda değil diyen bir akıl yönetiyor. Güya sosyal demokrat parti olacaklar. Dönüp, İspanya'da Sosyalist Parti'yle muhafazakar Halkçı Parti'nin, hatta Bask milliyetçi partilerinin bir belediye meclis üyesinin ETA tarafından öldürülmesi karşısında nasıl yanyana geldiklerine bir baksın. Bundan utanırlar mı bilemem ama CHP esasında kendi ayağına sıkıyor. Küçük siyasi hesaplar ve İmamoğlu'nun siyasi aktör olması uğruna CHP'yi kimliksiz hale getiriyorlar.

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