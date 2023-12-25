CHP’li fondaş ve terör medyasından ağız birliği! PKK sempatizanından bölücülük itirafı: Çatlama başladı

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi, "Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta" sözleriyle eleştirdi.
PKK VE CHP MEDYASINDAN AĞIZ BİRLİĞİ
Yaşanan gelişmelerin ardından fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber'e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, Özgür Özel'in bildiri tavrını takdirle karşıladı.
ÇATLAMA BAŞLADI
CHP'nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig, "CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım" dedi.
CHP YANDAŞI MEDYASI MİLLET APTAL YERİNE KOYDU: TERÖRE LANET KİRLİ SİYASETMİŞ
PKK medyası Özel'in ifadelerini memnuniyetle karşılarken CHP medyası aynı ifadelerle haberleri okuyucularına servis etti. Terör örgütü PKK'nın siyaseti uzantısıyla birlikte hareket eden CHP'yi aklamak için sıraya giren fondaş medya ise "Kirli siyasete ortak olmayız' diyen CHP ulusal yas istedi." diyerek adeta milleti aptal yerine koydu.
CHP yandaşlığı ile bilinen Birgün yazarı Nurcan Gökdemir ise, "CHP'nin manevrası AKP'yi şaşırttı" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, AK Parti'ye akılalmaz ifadelerle saldırırken CHP'li Özel'e övgüler yağdırdı.
Terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile CHP'nin ittifak yapacağını ifade eden Gökdemir, Özel'in yaptığı bu hamleyle bölücü bir çizgide ilerlediğini adeta itiraf etti. Gökdemir, "Bu bildiri içeriğinden bağımsız AKP'nin çizdiği sahanın dışına çıkarak siyaset yapılabileceği beklentisinin güçlenmesine katkı yaptı." dedi.
KÜRTLER DEM PARTİ'YE OY VERECEK YALANI
AK Parti'nin "terör destekçiliği" söylemini kullanarak 31 Mart öncesi CHP'yi sıkıntıya sokacağını belirten Gökdemir, Kürt seçmenlere ilişkin skandal bir tespit yaparak parti içinde bu konuda endişe olduğunu iddia etti. Kürt vatandaşları terörün siyasi ayağı DEM ile özdeşleştiren Gökdemir, "İstanbul gibi Kürt seçmenlerin etkili olduğu illerde CHP'li adayların oylarının artabileceği endişesi de dillendiriliyor." ifadeleriyle akılalmaz bir siyasi analize imza attı.
ÖNCE ŞEHİT CENAZESİNE SONRA PKK'NIN ADRESİNE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde önce PKK'nın şehit ettiği Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'daki cenazesine, sonra da HDP uzantısı DEM Parti'ye "ittifak" ziyaretine gitmişti.
CHP'Lİ İSİM HÜKÜMETİ HEDEF ALMIŞTI
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş medyada kahraman şehitlerimizi algı malzemesi olarak kullanacak kadar küstah bir açıklamada bulundu. Akdoğan'ın şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef alan söylemlerine tepki yağdı.
Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, "Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor" ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı.