CHP’li fondaş ve terör medyasından ağız birliği! PKK sempatizanından bölücülük itirafı: Çatlama başladı

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TERÖR İTTİFAKI ONAYLAMADI Yayımlanan bildiriyi CHP ve terörün siyasi ayağı HDP/ DEM Parti Grupları imzalamadı. CHP bildiriyi imzalamadığı gibi Genel Başkan Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyleyerek terörün siyasi ayağı DEM Parti ağzıyla açıklama yaptı.

CHP ve HDPKK/DEMden yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Partiden çok sert tepki





ÖZGÜR DIŞARI SLOGANLARI ATILDI



Bununla da yetinmeyen Özel, DEM Parti ile yaptığı ittifaka rağmen Manisa'daki şehit cenazesine gitti. Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde yoğun tepki gösterildi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları attı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti, bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır." dedi.