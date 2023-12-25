Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek eylem için ortak çağrı: "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet"

Katillerin adlarının değiştiğini ama hedeflerinin hiç değişmediğini ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristler ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, coğrafyaları üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkında olduklarını dile getirdi.

Bu oyunun arkasındaki gücü de geçmişten edindikleri tecrübelerle çok iyi bildiklerini aktaran Beşinci, "Dün Hakkari'de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze'de soykırımların arkasındaki irade aynı iradedir. Gazze'de Ekim ayından bu yana terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.