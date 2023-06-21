PKK elebaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan bizi vuruyor

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Neredeyse her gün TSK ve MİT iş birliği ile PKK'nın tepe kadrosuna çizik atılıyor.
SALİH MÜSLİM'DEN ÇARESİZLİK İTİRAFI
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.
"ERDOĞAN BİZİ VURUYOR"
Saklandığı ininden konuşan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." dedi.
Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan Salih Müslim şunları söyledi;
"Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor."
DAHA ÖNCE DE İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU
Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu. Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.
KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEMİŞTİ
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti. 14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demiş ve Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Ortadoğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.