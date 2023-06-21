PKK elebaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan bizi vuruyor

Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan Salih Müslim şunları söyledi;

"Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor."

DAHA ÖNCE DE İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU

Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu. Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.