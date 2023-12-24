SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan'ın babası: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"

Son dakika haberi! Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Mehmet Aslan, Cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme 24 Aralık 2023, 18:48
Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan’ın babası: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehidin babasından CHP'ye sert tepki! "Helal etmiyorum"

Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi.

ŞEHİT BABASINDAN CHP'YE SERT TEPKİ

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.

CHP TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor. Son olarak yeni göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki isim için özgürlük istemişti.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ SELAM GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de Özgür Özel, 812 oyla yeni genel başkan oldu. Oylamanın devam ettiği anda kürsüde konuşma yapan Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi büyük tepki çekmişti.

CHP kurultayında Selahattin Demirtaşı güzelleme yarışı! AK Partiden Kılıçdaroğlu ve Özgür Özele tepki: Şehitlerimizin ruhu sızlıyor

Özel, "Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" kullandı.

Son dakika: CHPde yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlunun planı ne?

"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"

Geçtiğimiz ay Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Başkanı seçilmesi hakkında açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlunun Özgür Özele yenilgisi dünya basınında! Financial Timestan dikkat çeken manşet

Erdoğan, HDP'nin terörden tutuklu eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi Parkı olaylarının faili Osman Kavala'ya selam gönderen Özgür Özel hakkında "Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tepki

KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHPde Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlunu destekledikleri için kaybeden isimler

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Bay bay Kemal kime bay bay dedi; Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan’ın babası: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
CHP’nin terör ortağı DEM’in gençlik kongresinde PKK skandalı: Bebek katili elebaşı Öcalan sloganları atıldı!
Fenerbahçe-Galatasaray | CANLI ANLATIM
SON DAKİKA