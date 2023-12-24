Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan'ın babası: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.

CHP TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor. Son olarak yeni göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki isim için özgürlük istemişti. ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ SELAM GÖNDERDİ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de Özgür Özel, 812 oyla yeni genel başkan oldu. Oylamanın devam ettiği anda kürsüde konuşma yapan Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi büyük tepki çekmişti.

Özel, "Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" kullandı.

"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"



Geçtiğimiz ay Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Başkanı seçilmesi hakkında açıklama yaptı.