Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan'ın babası: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.