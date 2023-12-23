CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var | Özgür Özel İzmir’den mesaj verdi

İZMİR'DEN MESAJI VERDİ
Öte yandan Özgür Özel olaylara ilişkin İzmir'de açıklamalarda bulundu. İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özel konuşmasında, İzmir'de belediye başkanı adaylarının belirlenmesiyle ilgili sürecin kendi mecrasında ilerlediğini söyledi.
Bu konuda İzmir'e özel, merak edilecek bir hususun bulunmadığını aktaran Özel, "Aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte İzmir'in büyükşehri de ilçelerdeki belediye başkanlıkları da açıklanacak. O konuda ilave herhangi bir mevzu yok ama bir gerçek var, İzmir CHP'nin amiral gemisidir. O yüzden İzmir'deki seçim sonuçları CHP için her yerdekinden çok daha önemlidir." dedi.
İZMİR'DE KİM KİMİ İSTİYOR
Tunç Soyer'in üstüne çizen ikiliden Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'nu İmamoğlu' ise Buğra Gökçe'yi istiyor.
Milliyet Yazarı Zafer Şahin geçtiğimiz gün katıldığı A Haber yayının İmamoğlu Özel kavgasına ilişkin çarpıcı mesajlar vermişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA İZMİR SÖZÜ
Şahin, Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verdiğini ancak Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deli Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin aday gösterilmesini istedi.
Savaşın yaşandığı bir diğer bölge ise İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.
İNCE'NİN KASET KUMPASINDAKİ OZAN ÖZGÜR DOĞRU'YA KIYAK
İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istedi. Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu eklemek isteyince ikilinin arası gerildi.
Fotoğrafta: Ozan Özgür Doğru
Çünkü Ozan Özgür Doğru'nun Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri olduğu biliniyor.
Şahin meseleye ilişkin şunları söyledi:
"Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor. Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.
İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki, bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi.
Çok enteresan. İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?"