CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var | Özgür Özel İzmir’den mesaj verdi

SAVAŞ ERKEN BAŞLADI Kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan etti.

CHP'de krizler bitmiyor. Şimdi de "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu 'nu koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birbirlerine girdi.

Daha sonra İBB'ye ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel, basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.

Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan fotoğraflara da yansıdı.

Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı.

ADAYLIK SAVAŞI PATLADI

İkili arasında gerilim sürerken bir yandan da adaylık savaşı başladı.

İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi.

PARTİ MECLİSİ'NDEN ORTALIK KARIŞTI

CHP'deki çift başlılık partiyi rahatsız etti. İddiaya göre Parti Meclisi toplantısında ortalık karıştı.

ÖZEL'E HESAP SORDULAR

Bazı PM üyeleri Genel Başkan Özgür Özel'e "Türkiye'nin her iline PM üyeleri ve milletvekilleri gönderiyorsunuz, adaylarla mülakat yapılıyor ama İstanbul'a ve İzmir'e göndermiyorsunuz. İstanbul ile ilgili aday çalışmaları yürüyor, profil analizleri yapılıyor, PM'mizin haberi yok. İstanbul İl Başkanlığı aday mülakatlarını hangi yetkiyle yapıyor?" diyerek adeta hesap sordu.

"İSTANBUL'DAKİ MÜLAKAT BAĞLAYICI DEĞİL "

Milliyet'te yer alan iddiaya göre ise Özel "İstanbul'daki mülakatlar bağlayıcı değil. Bir muhataplık ilişkisi kurmak üzere yapılan mülakat bu" yanıtını verdi. Öte yandan CHP'li önemli bir ismin de "İzmir'de büyük sıkıntı var. İmamoğlu, İstanbul ve İzmir'in listesini yapmak istiyor. Genel Merkez buna izin vermiyor" dediği iddia edildi.