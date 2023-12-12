SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Muharrem İnce o kadar lafı yutuyor! "Başarısız, iş yapmıyor ağlıyor" dediği Ekrem İmamoğlu'na destek verecek

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde FETÖ'nün montajladığı CHP ve destekçilerinin yaydığı görüntüler sonrası adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilginç bir geri dönüşe imza atmak üzere... Muharrem İnce, daha önce "İş yapmıyor mağduriyete yatıyor" dediği CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıkladı. İnce'nin tavrı tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 13:19 Güncelleme 12 Aralık 2023, 13:22
Muharrem İnce o kadar lafı yutuyor! Başarısız, iş yapmıyor ağlıyor dediği Ekrem İmamoğlu’na destek verecek

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Muharrem İnce, "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

FETÖ'nün yaptığı CHP'nin yaydığı kumpasın ardından hastanelik olan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırmasının ardından sessizliğini bozdu.

CHP'ye geri döneceği söylentilerini "böyle bir düşüncem yok" diyerek kapatan İnce şimdi ise ilginç bir geri dönüşe atmak üzere...

Muharrem İnce CHP defterini kapattı! Flaş yerel seçim mesajı: Kazanmaları şimdi daha zor

MUHARREM İNCE EKREM İMAMOĞLU İLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞTÜ
Muharrem İnce daha önce "İş yapmıyor" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1 haftada 2 kez görüştü. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceği konuşan Muharrem İnce CHP yandaşı İsmail Saymaz' a yaptığı açıklamada "İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

FORMÜLÜNÜ BULUP DESTEKLEYECEĞİZ
Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Bulacağız formülünü..." dedi. Diğer iller için ise, "Biz İstanbul'u konuştuk. Gerisi Ekrem Beyle konuşmadık. Onu Özgür Beyle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

DESTEK SEBEBİNE BAKIN
İnce destek sebebini ise, "AKP'ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok." diyerek açıkladı.

İNCE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU MU
Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başarısız olduğunu biliyor daha önce de bunu, "İş yapmak yerine mağdur rolüne bürünüyor" diyerek dile getirdi.

MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR
2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN
Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce hastanelik oldu. Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilen İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

BU KADAR OLAYI YUTACAK MI
İnce'nin kararı sosyal medyada tepki çekti. Her fırsatta "İlkeli siyasetten" dem vuran Muharrem İnce bu kadar olaydan ve sözden sonra yaşananları yutacak mı? yorumları yapıldı. Bir başka merak konusu ise pazarlık meselesi. İnce'ye destek karşılığında ne teklif edildi?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile görüştü
Muharrem İnce o kadar lafı yutuyor! Başarısız, iş yapmıyor ağlıyor dediği Ekrem İmamoğlu’na destek verecek
Casper
SON DAKİKA