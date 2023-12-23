Son dakika: İşte CHP'nin DEM'i budur! Türkiye şehitlerine ağlarken Ömer Öcalan'dan "Abdullah Öcalan serbest kalmazsa terör devam edecek" tehdidi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI Terörün siyasi kolu DEM ve HDP ile kol kola gezen Özgir Özel şehit lerimiz için taziye mesajı yaınladı. Özel paylaşımında , "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya kullancıları, Özgür Özel'e şu ifadelerle tepki göster,: "Yazıklar olsun Demirtaş'a selam gönder sonra da bu twiti at." , "Dedi ve sonra bölücü unsurlar ile görüşme ayarladı..." , "Hiç samimi değilsiniz siz gidin teröristlerle el sıkılın şeyh sait hainin mezarını bulun sizin TÜRK Milleti diye bir derdiniz yok" , "Sen bizden değilsin özgür senin koluna girdiğin vatansızlar hiç değil vergilerimizle oturduğun makam odandaki fiyaklı koltuğundan tivit atmayı bırakıp dağdaki sevenlerinin yanına git" , "İnsan biraz utanır ya bu twiti atarken.."