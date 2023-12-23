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Son dakika: İşte CHP'nin DEM'i budur! Türkiye şehitlerine ağlarken Ömer Öcalan'dan "Abdullah Öcalan serbest kalmazsa terör devam edecek" tehdidi

Son dakika haberleri... Türkiye dün geceden bu yana Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonucu şehit olan askerlerine ağlarken CHP'nin kapısına kadar gittiği Kandil'in partisi DEM'den skandal açıklamalar geldi. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan serbest bırakılmazsa terör devam edecek tehdidi yaptı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 09:31 Güncelleme 23 Aralık 2023, 09:52
Son dakika: İşte CHP’nin DEM’i budur! Türkiye şehitlerine ağlarken Ömer Öcalan’dan Abdullah Öcalan serbest kalmazsa terör devam edecek tehdidi

Türkiye dün gece gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerimiz şehit düştü.

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Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'li Özgür Özel'in iş birlikçisi DEM Türk milletinin sinir uçlarına basmaya devam etti.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR ONLAR BÖLÜCÜLÜK DERDİNDE
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 6 şehit haberinin geldiği saatlerde "Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" mesajını yayınladı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın mesajı şöyle:

"Çözüm diyalog zeminin oluşturulmasındadır.

Ölümler rakamlardan ibaret görülemez.

Kürt sorunu şiddetle bertaraf edilemiyor.

Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor.

Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır."

Öcalan'ın bölücü sözlerine tepki yağdı.

GAZİ MECLİS'TE SKANDAL TERÖR GÜZELLEMESİ
Öte yandan ismi değişsse de DEM Parti cephesinde yine Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam ediyor. Her gün yeni bir skandala imza atan DEM Parti'de Gazi Meclis'te hadsizliğe imza atılmıştı.

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'nin Miletvekili Aslan, TBMM kürsüsünde, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

GAZİ MECLİS'TE TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bu kez de, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (HEDEP) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Gazi Meclis'te terörist elebaşlarına özgürlük çağrısında bulundu. Otlu, "Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yükseldağ'ı, Gülten Kışanak'ı serbest bırakacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN OY DİENDİĞİ DEM!
Özgür Özel'in yerel seçimlerde iş birliği için kapısına gittiği DEM'in milletvekilleri Türkiye şehit verirken teröristliğine devam etti. MSB'nin şehit açıklamasının ardından Özgür Özel'in taziye mesajı yayınlaması ise büyük tepki çekti. İkiyüzlü siyasetini gözler önüne seren Özel'e sosyal medya kullanıcıları DEM'den vurdu.


ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
Terörün siyasi kolu DEM ve HDP ile kol kola gezen Özgir Özel şehitlerimiz için taziye mesajı yaınladı. Özel paylaşımında , "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'İN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma adeta tepki yağdı. Sosyal medya kullancısı "İnsan olan utanır, Ama nerde..." ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullancı ise, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen HDP ile arasına mesafe koymayan burada timsah gözyaşı dökmesin. Samimi değilsiniz Şehitlerin adını ağzınıza almayın." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullancıları, Özgür Özel'e şu ifadelerle tepki göster,: "Yazıklar olsun Demirtaş'a selam gönder sonra da bu twiti at." , "Dedi ve sonra bölücü unsurlar ile görüşme ayarladı..." , "Hiç samimi değilsiniz siz gidin teröristlerle el sıkılın şeyh sait hainin mezarını bulun sizin TÜRK Milleti diye bir derdiniz yok" , "Sen bizden değilsin özgür senin koluna girdiğin vatansızlar hiç değil vergilerimizle oturduğun makam odandaki fiyaklı koltuğundan tivit atmayı bırakıp dağdaki sevenlerinin yanına git" , "İnsan biraz utanır ya bu twiti atarken.."

Pervin Chakarın elini öpmüştü! Şehitlere taziye mesajı paylaşan fırıldak Özgür Özele tepki yağdı: Samimi değilsiniz

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Son dakika: İşte CHP’nin DEM’i budur! Türkiye şehitlerine ağlarken Ömer Öcalan’dan Abdullah Öcalan serbest kalmazsa terör devam edecek tehdidi
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