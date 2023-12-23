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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

Irak’ın kuzeyinde hain teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Taşkın’ın “Şehit olursam bunu paylaşın” dediği video gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:10 Güncelleme 23 Aralık 2023, 10:11
Son dakika: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyinden gece saatlerinde şehit haberi geldi.

PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 kahraman Mehmetçik şehit düştü.

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MALATYA'YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Saldırıda hayatını kaybeden askerlerden biri olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

İlçe Kaymakamı Erkan Savar, aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.

BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi.

"Şehit olursam bunu paylaşın"

Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU
Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "Şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu.

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