Son dakika: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

İlçe Kaymakamı Erkan Savar, aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.

MALATYA'YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Saldırıda hayatını kaybeden askerlerden biri olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın 'ın acı haberi Malatya 'daki ailesine ulaştı.

BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi.

Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı.