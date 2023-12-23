CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var

CHPdeki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu!

ÖZEL'E HESAP SORDULAR

İddiaya göre Parti Meclisi toplantısında ortalık karıştı bazı üyeler Genel Başkan Özgür Özel'e "Türkiye'nin her iline PM üyeleri ve milletvekilleri gönderiyorsunuz, adaylarla mülakat yapılıyor ama İstanbul'a ve İzmir'e göndermiyorsunuz. İstanbul ile ilgili aday çalışmaları yürüyor, profil analizleri yapılıyor, PM'mizin haberi yok. İstanbul İl Başkanlığı aday mülakatlarını hangi yetkiyle yapıyor?" diyerek adeta hesap sordu.

"İSTANBUL'DAKİ MÜLAKAT BAĞLAYICI DEĞİL "

Milliyet'te yer alan iddiaya göre ise Özel "İstanbul'daki mülakatlar bağlayıcı değil. Bir muhataplık ilişkisi kurmak üzere yapılan mülakat bu" yanıtını verdi. Öte yandan CHP'li önemli bir ismin de "İzmir'de büyük sıkıntı var. İmamoğlu, İstanbul ve İzmir'in listesini yapmak istiyor. Genel Merkez buna izin vermiyor" dediği iddia edildi.

İZMİR'DE KİM KİMİ İSTİYOR

Öte yandan Tunç Soyer'in üstüne çizen ikiliden Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'nu İmamoğlu' ise Buğra Gökçe'yi istiyor.

Milliyet Yazarı Zafer Şahin geçtiğimiz gün katıldığı A Haber yayının İmamoğlu Özel kavgasına ilişkin çarpıcı mesajlar vermişti.