CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var

CHP'de krizler bitmiyor. Şimdi de "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu birbirlerine girdi.
SAVAŞ ERKEN BAŞLADI
Kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan etti.
Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olan Özgür Özel çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı mesaj verdi.
Daha sonra İBB'ye ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel, basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.
Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan fotoğraflara da yansıdı.
Takvim.com.tr İkili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazdı.
ADAYLIK SAVAŞI PATLADI
İkili arasında gerilim sürerken bir yandan da adaylık savaşı başladı.
İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi.
PARTİ MECLİSİ'NDEN ORTALIK KARIŞTI
CHP'deli çift başlılık partiyi rahatsız etti.
ÖZEL'E HESAP SORDULAR
İddiaya göre Parti Meclisi toplantısında ortalık karıştı bazı üyeler Genel Başkan Özgür Özel'e "Türkiye'nin her iline PM üyeleri ve milletvekilleri gönderiyorsunuz, adaylarla mülakat yapılıyor ama İstanbul'a ve İzmir'e göndermiyorsunuz. İstanbul ile ilgili aday çalışmaları yürüyor, profil analizleri yapılıyor, PM'mizin haberi yok. İstanbul İl Başkanlığı aday mülakatlarını hangi yetkiyle yapıyor?" diyerek adeta hesap sordu.
"İSTANBUL'DAKİ MÜLAKAT BAĞLAYICI DEĞİL "
Milliyet'te yer alan iddiaya göre ise Özel "İstanbul'daki mülakatlar bağlayıcı değil. Bir muhataplık ilişkisi kurmak üzere yapılan mülakat bu" yanıtını verdi. Öte yandan CHP'li önemli bir ismin de "İzmir'de büyük sıkıntı var. İmamoğlu, İstanbul ve İzmir'in listesini yapmak istiyor. Genel Merkez buna izin vermiyor" dediği iddia edildi.
İZMİR'DE KİM KİMİ İSTİYOR
Öte yandan Tunç Soyer'in üstüne çizen ikiliden Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'nu İmamoğlu' ise Buğra Gökçe'yi istiyor.
Milliyet Yazarı Zafer Şahin geçtiğimiz gün katıldığı A Haber yayının İmamoğlu Özel kavgasına ilişkin çarpıcı mesajlar vermişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA İZMİR SÖZÜ
Şahin, Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verdiğini ancak Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deli Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin aday gösterilmesini istedi.
Savaşın yaşandığı bir diğer bölge ise İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.
İNCE'NİN KASET KUMPASINDAKİ OZAN ÖZGÜR DOĞRU'YA KIYAK
İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istedi. Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu eklemek isteyince ikilinin arası gerildi.
Fotoğrafta: Ozan Özgür Doğru
Çünkü Ozan Özgür Doğru'nun Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri olduğu biliniyor.
Şahin meseleye ilişkin şunları söyledi:
"Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor. Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.
İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki, bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi.
Çok enteresan. İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?"