Yeni bomba! Murat İde, Esma Bekar ve İYİ Partililerin özel jette alkol aldığı görüntüler sızdırıldı

GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI

Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.





"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"

Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.

AKŞENER'DEN DİKBAYIR'DA SERT SÖZLER: EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Dikbayır'a sert sözler söyledi.