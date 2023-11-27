Yeni bomba! Murat İde, Esma Bekar ve İYİ Partililerin özel jette alkol aldığı görüntüler sızdırıldı

GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI
Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.
AKŞENER'DEN DİKBAYIR'DA SERT SÖZLER: EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Dikbayır'a sert sözler söyledi.
"Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" diyen Akşener, "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulunarak Dikbayır'a yüklendi.
OLAY GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI
İstifa, taciz ve akçeli para işleriyle sarsılan İYİ Parti ile ilgili son olarak bomba bir görüntü sızdırıldı.
Meral Akşener'in görevine son verilen basın danışmanı Murat İde, Meral Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve bazı partililierin özel bir jette alkol aldığı görüldü.
Görüntüler CHP'ye yakınlığıyla bilinen 23 derece isimli sosyal medya hesabı üzerinden servis edildi.
Esma Bekar
ZAMANLAMASI MANİDAR
Görüntülerin sızdırılmasının zamanlaması manidar bulundu. Öyle ki CHP Meral Akşener'i masaya oturtmaya çalışıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu peşi sıra ittifak mesajları verirken CHP yandaşları da köşelerden ve ekranlardan 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi Akşener'e yükleniyor.
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da uçakta olduğu görüldü.
Söz konusu hesaptan daha sonra yapılan açıklamada görüntülerde viski dedikleri bardakta çay olduğu iddia edildi.
CHP YANDAŞI ANKETÇİNİN OLAY İDDİASI
Söz konusu görüntülerin sızdırıldığı 23 derece isimli sitenin sahibi Gökhan Özbek ile aralarının sıkı fıkı olduğu bilinen CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz ise dün anket iddiasını ortaya atmıştı.
CHP'li anketçi Kemal Özkiraz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve "İYİ Parti'nin oylarının yüksek göstermesini istediklerini" söyledi.