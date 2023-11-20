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İYİ Parti'de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener'i zorla masaya oturtmak

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme geldi. Öte yandan parti içindeki kriz ise boyut kazandı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" sözleriyle Akşener'e ültimatom çekti. Daha önce "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede?” sorusunu yönelten Dikbayır, "Çalışanlara zam yapmamak için kasada para yok diyorlar" dedi. Dikbayır, partinin 'dedikodu kazanı' olduğunu söyleyip Akşener'in yalanlarla manipüle edildiğini dile getirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:32
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak

Seçimlere 'müstakil' gireceğini ilan eden İYİ Parti zaman ayarlı kriz ve istifalarla boğuşuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Defolup gitsinler" restinin etkileri sürerken; parti binasındaki telefonların dinlendiği ve milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi çıktı.

Akşener, "Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini" öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" açıklamasında bulundu.

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KUZEN DİLEKÇE VERDİ: AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN
İYİ Parti'yi karıştıran tartışma ise Ümit Dikbayır ve Cem Özdemir arasında çıktı. Özdemir İYİ Parti'nin kasasının 16 milyon TL ekside olduğunu söyledi. Dikbayır ise "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede" diye sordu.

İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin, Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'yi karıştıracak bir çıkış daha geldi.

"Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" diyen Dikbayır, Meral Akşener'e "'Beni yanıltmışlar' deyip açıklama yapmalı. Kendisini kim yanılttıysa, bu iftiraları kim önüne getirdiyse gereğini yapmalı" ültimatomu çekti.

VEKİL BORSASI: 250 BİN, 500 BİN, 1 MİLYON TL...
İYİ Parti'deki yeni yönetimin milletvekillerini maddi durumlarına göre sınıflandırıp, kiminden 250 bin lira, kiminden 500 bin lira, kiminden 1 milyon lira partiye yardım istediğini öne süren Ümit Dikbayır, bu durumun "Partinin parası mı yok, bizden para istendi?" sorularına yol açtığını söyledi.

"ÇALIŞANLARA ZAM YAPMAMAK İÇİN KASADA PARA YOK DİYORLAR"
Daha önce "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede?" sorusunu yönelten Dikbayır, "Yerime mali işlere bakan kişi, benim ne kadar para bıraktığımı bilmez olur mu? Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi" dedi.



Partide "dedikodu kazanının" kaynadığını belirten Dikbayır, "Genel Başkan'a dedikodular götürülüyor. 'Vay efendim bu senin için böyle yapıyor, bu senin için böyle diyor' diye Genel Başkan'ı bunaltanlar var. Partide üç-dört kişi bir araya gelse bunun altında bir şey arıyorlar. Üç-dört kişi bir yerde yemek yiyemez mi? Bir arkadaşımızın ofisine gidip oturup çay kahve içemez miyiz? Böyle şey olur mu? Uğurhan Bey benim 5 yıldır arkadaşım. Ofisine gitmem ya da onun benim yanıma gelmesi kadar doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Zaman ayarlı kriz ve istifalar! İttifaksız seçim diyen Akşeneri dört koldan sıkıştırıyorlar: İYİ Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?

AMAÇ BELLİ: AKŞENER'İ ZORLA BASKIYLA MASAYA OTURTMAK
Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı.

Bu durumun somut örnekleri ise şöyle;

Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını öne sürdü.

Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı seçimlere müstakil girilmesine karşı çıktığını beyan etti.

"Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi veren Ümit Dikbayır'ın ise karın ağrısı başka çıktı. Dikbayır, İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenmesini istiyor.



EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.

İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU?
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi geçtiğimiz günlerdeki köşe yazısında "Akşener tehdit mi ediliyor? İddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" sorularını sordu.

İYİ Parti'deki krizde Ekrem İmamoğlu'nun parmağına dikkat çeken Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti'yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu'nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener'e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor" dedi.

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