İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak

Seçimlere 'müstakil' gireceğini ilan eden İYİ Parti zaman ayarlı kriz ve istifalarla boğuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Defolup gitsinler" restinin etkileri sürerken; parti binasındaki telefonların dinlendiği ve milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi çıktı. Akşener, "Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini" öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" açıklamasında bulundu.

KUZEN DİLEKÇE VERDİ: AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN İYİ Parti'yi karıştıran tartışma ise Ümit Dikbayır ve Cem Özdemir arasında çıktı. Özdemir İYİ Parti'nin kasasının 16 milyon TL ekside olduğunu söyledi. Dikbayır ise "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede" diye sordu. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin, Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'yi karıştıracak bir çıkış daha geldi.



"Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" diyen Dikbayır, Meral Akşener'e "'Beni yanıltmışlar' deyip açıklama yapmalı. Kendisini kim yanılttıysa, bu iftiraları kim önüne getirdiyse gereğini yapmalı" ültimatomu çekti.



VEKİL BORSASI: 250 BİN, 500 BİN, 1 MİLYON TL...

İYİ Parti'deki yeni yönetimin milletvekillerini maddi durumlarına göre sınıflandırıp, kiminden 250 bin lira, kiminden 500 bin lira, kiminden 1 milyon lira partiye yardım istediğini öne süren Ümit Dikbayır, bu durumun "Partinin parası mı yok, bizden para istendi?" sorularına yol açtığını söyledi.



"ÇALIŞANLARA ZAM YAPMAMAK İÇİN KASADA PARA YOK DİYORLAR"

Daha önce "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede?" sorusunu yönelten Dikbayır, "Yerime mali işlere bakan kişi, benim ne kadar para bıraktığımı bilmez olur mu? Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi" dedi.