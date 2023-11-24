Fox News ve İsrail’den ortak tiyatro! Kendi kameralarına yakalandılar

SOYDULAR ELLERİNİ KELEPÇELEDİLER Askerler kelepçelenmiş ve gözleri bağlı halde bir Filistinliyi tutukluyor. Yakalanan kişininse bir Hamas üyesi olduğu söyleniyor. Bu sırada İsrail askerleri gazetecilerin görüntü almasını engelliyor.

KAMERA ÇEVRİLDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak yayın devam ederken kameraman tekrar İsrail askerlerini kayda alıyor. Ve gerçekler ortaya çıkıtı. Kısa süre önce yarı çıplak olan ve kelepçelenen kişinin israil askerlerinin yanında üstünü giydiği ve serbest kaldığı görülüyor.

Böylece İsrail askerlerinin yalan söylediği, tutuklanmış gibi yapılan kişinin hamas üyesi olmadığı ve görüntülerin İsrail'in bir sahte propagandası olduğu anlaşıldı.

FOX NEWS FİLİSTİNLİLER KATLEDİLİRKEN KÖPEKLERİ HABER YAPMIŞTI

ABD kanalı FOX News ve aynı muhabir Trey Yingst Gazze'de katledilen bebekleri görmek yerine evcil hayvanların bomba seslerinden korktuğuyla ilgili haber yapmıştı.