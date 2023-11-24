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Fox News ve İsrail'den ortak tiyatro! Kendi kameralarına yakalandılar

İşgalci İsrail'in tiyatrosu ifşa oldu. İsrail ve yürüttüğü algı çalışmaları bu kez katliam destekçisi Amerikan FOX News kanalının yayınına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi yaka paça tutukladığı, ancak kısa süre sonra serbest bıraktığı görüldü. Serbest kaldıktan sonra üstünü giymeye başlayan kişinin İsrail askeri olduğu ortaya çıkarken görüntülerin İsrail'in bir sahte propagandası olduğu anlaşıldı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:02 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:58
Fox News ve İsrail’den ortak tiyatro! Kendi kameralarına yakalandılar

İşgalci İsrail 1,5 aydır Gazze'de soykırım suçu işliyor. Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor.

2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ
İsrail'in saldırılarında yarısından fazlası kadın ve çocuk 15 bine yakın Filistinli katledildii. Bölgede geçici ateşkes ilan edilse de İsrail'in tahrik dolu açıklamaları devam ediyor.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
İsrail'in katliamına Türkiye karşı çıkarken Batı ve ABD soykırıma destek sağlıyor ve medya aracılığıyla algı operasyonu yürütülüyor.

FOX VE İSRAİL'DEN ORTAK TİYATRO
Katil İsrail'in yürüttüğü algı çalışmaları bu kez Amerikan FOX News kanalının yayınına yansıdı.

Görüntülerde İsrail askerlerinin Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi yaka paça tutukladığı görüldü. Ancak kamera açısı değişince serbest bırakıldığı ve üstünü giymeye başladığı görüldü. Söz konusu kişinin İsrail askeri olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL ASKERLERİ SÖZDE OPERASYONLA HAMASLIYI YAKALADI
FOX News muhabiri Trey Yingst herkes ayakta olmasına rağmen kendisini bir anda yere atıyor. Daha sonra yayını sürdüren muhabir, katil İsrail askerlerinin bir kişiyi yakaladığını ve kelepçelediğini ekranlara getiriyor.

SOYDULAR ELLERİNİ KELEPÇELEDİLER
Askerler kelepçelenmiş ve gözleri bağlı halde bir Filistinliyi tutukluyor. Yakalanan kişininse bir Hamas üyesi olduğu söyleniyor. Bu sırada İsrail askerleri gazetecilerin görüntü almasını engelliyor.

KAMERA ÇEVRİLDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ancak yayın devam ederken kameraman tekrar İsrail askerlerini kayda alıyor. Ve gerçekler ortaya çıkıtı. Kısa süre önce yarı çıplak olan ve kelepçelenen kişinin israil askerlerinin yanında üstünü giydiği ve serbest kaldığı görülüyor.

Böylece İsrail askerlerinin yalan söylediği, tutuklanmış gibi yapılan kişinin hamas üyesi olmadığı ve görüntülerin İsrail'in bir sahte propagandası olduğu anlaşıldı.

FOX NEWS FİLİSTİNLİLER KATLEDİLİRKEN KÖPEKLERİ HABER YAPMIŞTI
ABD kanalı FOX News ve aynı muhabir Trey Yingst Gazze'de katledilen bebekleri görmek yerine evcil hayvanların bomba seslerinden korktuğuyla ilgili haber yapmıştı.

Batı medyası yüzsüzlükle sınır tanımıyor! Gazzede katledilen bebekleri görmezden gelen FOX köpekler sesten korkuyor haberi yaptı

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