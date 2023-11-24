Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı... Lakabı neydi? "Çalışkan, dürüst ve saygılıydı"

996 numaralı öğrencisiydi 'Hoca' İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin. Ancak ailesine destek de olması gerekiyordu. Bir yandan okuluna devam ediyor diğer yandan su ve simit satarak aile bütçesine destek vermeye çalışıyordu. Bir yandan da sosyal hayatında dur durak bilmiyordu.

O yıllarda Milli Türk Talebe Birliği ile de tanıştı. Dindar gençlerin siyasi arenasıydı birlik. Recep Tayyip okuyor okudukça münazaralarda başarı üstüne başarı kazanıyordu. 1972 yılında liselerarası münazara yarışmasına katıldı. İstanbul İmam Hatip Lisesi o yıl münazara yarışmasında birinci oldu. Ve o ekibin başında 18 yaşındaki genç Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Başkan Erdoğan 1973te mezun oldu imam hatip lisesinden. O güne kadar da hep öğretmenlerinin gözdesi oldu. Yıllar sonra ahde vefasıyla onu bugüne getiren öğretmenlerinin hep hayır duasını aldı.

ÖĞRETMENLERİ ANLATTI

Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Semra Acar şunları söyledi:

"Liderlik sonradan olmuyor doğuştan oluyor. Zaten talebem olarak Recep Tayyip Erdoğan bu potansiyele sahip bir öğrenciydi. Gurur duyuyorum. Spor futbol oynuyordu teneffüslerde ve mümessilimdi kendisi.

"ÇOK ÇALIŞKAN VE DÜRÜSTTÜ"

Çok çalıştan dürüst ve de öğretmenlerine saygılı arkadaşları ile iyi iletişim içinde olan başarılı bir öğrencimdi. İmamhatipliler iyi çalışkan insanlardır amaçları sadece not değil okulu en başarılı şekilde bitirmekti. Sayın cumhurbaşkanım bu lider konumu dolayısıyla karizmatik, entellektüel ve fiziki donanımları çok güçlü oluşnu biliyorsunuz. Yüce rabbimin kendisine lütfettiği bir hitabet okulumuzun edebiyat ve münazara kolu başkanı... Onun çok belliydi geleceği ve dünya liderleri arasındaki önceliği Türkiye'nin eğitimde pek çok alan önde oluşu çok büyük gurur ve onore oluyoruz"