Başkan Erdoğan'dan CHP'ye AYM tepkisi: "Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur"

HER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKAN CHP'NİN SÖYLEYECEK SÖZÜ YOKTUR

Yargının bağımsız ve tarafsız hale gelmesi için enbüyük dirençi FETÖvari yapılanma ile CHP'nin verdiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'yi dört ana kolda güçlendireceğimizin sözünü vermiştik. Bunlardan biri de adalet ve hukuktu. Yüksek yargı organlarımız dahil adalet teşkilatımızı modern binalarımızla kavuşturduk. Yargının bağımsızlığı ile tarafsızlığını güvenceye alarak hukuktaki önemli açıklardan birini kapattık. En büyük direnci FETÖvari yapılanma ile CHP'den gördük. Yargıyı militanlaştıranlar yargının tarafsız hale gelmesini istemediler. Her adımı sabote etmeye çalıştılar. Bu olmayınca mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Başörtüsü düzenlemesi başta olmak üzere hangi adım varsa CHP hepsine karşı çıktı. Türkiye'nin ayağına pranga vuran darbe anayasasının değişmemesi için her yolu denediler. Bireysel başvuru anayasa değişikliğine hayır dediler. Anayasa Mahkemesi'ne da başvurdular. Bugün söyleyecek hiçbir sözü yoktur CHP'nin. İki yüksek yargı arasındaki içtihat farkını darbe olarak nitelemek başka utanmazlıktır." dedi.