Başkan Erdoğan'dan CHP'ye AYM tepkisi: "Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında yüksek yargı organları arasında yaşananları darbe olarak nitelendiren CHP'ye sert tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında yüksek yargı organları arasında yaşananları darbe olarak nitelendiren CHP'ye sert tepki gösterdi.
HER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKAN CHP'NİN SÖYLEYECEK SÖZÜ YOKTUR
Yargının bağımsız ve tarafsız hale gelmesi için enbüyük dirençi FETÖvari yapılanma ile CHP'nin verdiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'yi dört ana kolda güçlendireceğimizin sözünü vermiştik. Bunlardan biri de adalet ve hukuktu. Yüksek yargı organlarımız dahil adalet teşkilatımızı modern binalarımızla kavuşturduk. Yargının bağımsızlığı ile tarafsızlığını güvenceye alarak hukuktaki önemli açıklardan birini kapattık. En büyük direnci FETÖvari yapılanma ile CHP'den gördük. Yargıyı militanlaştıranlar yargının tarafsız hale gelmesini istemediler. Her adımı sabote etmeye çalıştılar. Bu olmayınca mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Başörtüsü düzenlemesi başta olmak üzere hangi adım varsa CHP hepsine karşı çıktı. Türkiye'nin ayağına pranga vuran darbe anayasasının değişmemesi için her yolu denediler. Bireysel başvuru anayasa değişikliğine hayır dediler. Anayasa Mahkemesi'ne da başvurdular. Bugün söyleyecek hiçbir sözü yoktur CHP'nin. İki yüksek yargı arasındaki içtihat farkını darbe olarak nitelemek başka utanmazlıktır." dedi.
Bir darbe olsa bunun en büyük destekçisinin CHP olacağını belirten Erdoğan, "60'tan beri anayasaya karşı girişimin baş aktörü CHP'dir. CHP daima vesayetçilerin safında yer aldı. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz ihanetine kadar demokrasimizi yok etmeyi hedefleyen tüm saldırılarda CHP silueti vardı. Bugün darbe olsa CHP yanlarında konumlanırdı. Tüm bunlar ortadayken CHP ortaklarının sözlerinin kıymeti yoktur. İki yüksek yargı organının görüş farklılığından ibarettir." ifadelerini kullandı.
SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ ANAYASA VURGUSU
Bireysel başvuruda yaşanan sıkıntılara da değinen ve bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü için yeni bir anayasanın şart olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim dönemimizde kazandırılan bireysel başvurudaki sorun zaten ifade ediliyordu. Bu konudaki şikayetler dile getiriliyordu. 130 bin dosya yükünün altından kalkması mümkün değildir. Tabii bir de bu hakikatle ilgili kararlarla ilgili eleştirilerin artmasını eklemek gerekiyor. Serzenişleri gözardı edemeyiz ama devlet başkanı sıfatı ile bu tartışmada hüküm vermek değil hakem olmak düşer. Devlet organlarının düzenli çalışmasını sağlama görevi bizdedir."
"Bu sorumluluğumuzu hakkı ile yerine getireceğiz. Yargıdaki içtihat farklarının giderilmesi için gayret göstereceğiz. Yasal değişikliklerin yapılması yeni anayasadan geçmektedir. Bunun çözüm yeri de Meclis'tir. Meclis ülke meselelerine çözüm üretme mercidir. Hele ki oturma eylemi yeri değildir. Oturmak için yer arıyorsan parka git. Cumhur ittifakı'ndaki ortaklarımızla bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Yargıtay üzerine düşeni yaptı. Benim de üzerime düşen görev neyse gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkında, "Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi şeyler söz konusu değil" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular hakkında konuşan Tunç, bireysel başvuru hakkını kendilerinin getirdiğini söyleyerek, bu başvuruların kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Bakan Tunç, "Bireysel başvuru hakkını Anayasa değişikliği ile 2010'da biz getirdik. Geriye dönmek diye bir şey söz konusu olamaz. Biz Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde vatandaşlarımızın Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden önce kendi mahkemesinde hakkını arayabilmesi usulünü biz getirdik. Dolayısıyla bunu vatandaşlarımız için getirdik. Vatandaşlarımızın hak arama yolunu daha da kuvvetlendirmek, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek için getirdik. Birçok düzenleme yaptık Anayasa'da, bireysel başvuru hakkı da bu düzenlemelerden bir tanesi. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi şeyler söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından dönüşte yok" dedi.