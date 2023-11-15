Başkan Erdoğan'dan CHP'ye AYM tepkisi: "Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur"

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ ANAYASA VURGUSU Bireysel başvuruda yaşanan sıkıntılara da değinen ve bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü için yeni bir anayasanın şart olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim dönemimizde kazandırılan bireysel başvurudaki sorun zaten ifade ediliyordu. Bu konudaki şikayetler dile getiriliyordu. 130 bin dosya yükünün altından kalkması mümkün değildir. Tabii bir de bu hakikatle ilgili kararlarla ilgili eleştirilerin artmasını eklemek gerekiyor. Serzenişleri gözardı edemeyiz ama devlet başkanı sıfatı ile bu tartışmada hüküm vermek değil hakem olmak düşer. Devlet organlarının düzenli çalışmasını sağlama görevi bizdedir."

"Bu sorumluluğumuzu hakkı ile yerine getireceğiz. Yargıdaki içtihat farklarının giderilmesi için gayret göstereceğiz. Yasal değişikliklerin yapılması yeni anayasadan geçmektedir. Bunun çözüm yeri de Meclis'tir. Meclis ülke meselelerine çözüm üretme mercidir. Hele ki oturma eylemi yeri değildir. Oturmak için yer arıyorsan parka git. Cumhur ittifakı'ndaki ortaklarımızla bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Yargıtay üzerine düşeni yaptı. Benim de üzerime düşen görev neyse gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.