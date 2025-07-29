Kobi ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında bu yılın ikinci çağrıları açıldı.
Çağrı kapsamında Ar-Ge nitelikli projeler yüzde 75 oranında geri ödemesiz desteklenebilecek.
Ar-Ge projelerine hibe destek! Projeler yüzde 75 oranında geri ödemesiz desteklenecek. (AA-ARŞİV)
YERLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin desteklenen projeleri ile firmaların; uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi, yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanıyor.
Ar-Ge projelerine hibe destek! Projeler yüzde 75 oranında geri ödemesiz desteklenecek. (AA-ARŞİV)
TÜM SEKTÖRLERDEN BAŞVURU
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında da, KOBİ'lerin desteklenen projeleri ile firmaların; proje esaslı araştırma teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, ulusal/ uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması hedefleniyor.
Çağrılar kapsamında KOBİ'lerin personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ile Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri destekleniyor. Tüm sektörlerden başvuru yapılabiliyor. Ancak TÜBİTAK 2024-2025 Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıklarında sunulan projelere öncelik veriliyor.
Ar-Ge projelerine hibe destek! Projeler yüzde 75 oranında geri ödemesiz desteklenecek. (AA-ARŞİV)
DESTEKLENECEK GİDERLER
Personel giderleri
Proje personelinin şehirlerarası ve uluslararası ulaşım giderleri
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Danışmanlık hizmeti giderleri
Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
ÇAĞRI TAKVİMİ
1507-KOBİ Ar-Ge Baş.Destek Programı
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 18.09.2025 (Saat 23:59)
Çağrı kap. tarihi: 22.09.2025 (Saat 23:59) 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı
Kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu son tarihi: 25.09.2025 (Saat 23.59 )
Çağrı kapanış tarihi: 25.09.2025 (Saat 23:59)