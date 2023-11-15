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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 14:28 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 14:33

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye AYM tepkisi: "Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur"

Son dakik haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında yüksek yargı organları arasında yaşananları darbe olarak nitelendiren CHP'ye sert tepki gösterdi. Yargının bağımsız ve tarafsız hale gelmesi için en büyük dirençi FETÖvari yapılanma ile CHP'nin verdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Yargıyı militanlaştıranlar yargının tarafsız hale gelmesini istemediler. Her adımı sabote etmeye çalıştılar. Bu olmayınca mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Başörtüsü düzenlemesi başta olmak üzere hangi adım varsa CHP hepsine karşı çıktı. Türkiye'nin ayağına pranga vuran darbe anayasasının değişmemesi için her yolu denediler. Bireysel başvuru anayasa değişikliğine hayır dediler. Anayasa Mahkemesi'ne da başvurdular. Bugün söyleyecek hiçbir sözü yoktur CHP'nin." dedi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Yargıtay üzerine düşeni yaptı. Benim de üzerime düşen görev neyse gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan CHPye AYM tepkisi: Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye AYM tepkisi: "Bireysel başvuru hakkına karşı çıkanların bugün söyleyecek sözü yoktur"

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