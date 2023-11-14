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Özgür Özel'den yine aynı skandal! AYM-Yargıtay üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel bir kez daha Yargıtay'ın AYM kararı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümete nefret kustu. Özel Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi ve "darbecilikle" suçladı. Özel'e tepki yağdı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı 'darbecilikle' suçlayan Özgür Özel'in Manisa'da eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:17 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:41
Özgür Özel’den yine aynı skandal! AYM-Yargıtay üzerinden Başkan Erdoğan’a saldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel yine Yargıtay-AYM tartışması üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

YARGITAY-AYM TARTIŞMASI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasından mahkum olan Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.


Yargıtay'ın anayasa ihlaline dur demesinin ardından CHP'si, FETÖ'sü, PKK'lısı birden zıpladı.

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ÖNCE SOKAK ÇAĞRISI SONRA KORSAN EYLEM
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel 'sokak' çağrısı yaptı. Sonrasında da "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" diyerek korsan eylem başlattı. Daha sonra "Darbeci" diyerek skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'a saldıran Özgür Özel bugün yine benzer ifadelerle haddini aştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I VE MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALDI: DARBE
Özgür Özel AYM-Yargıtay tartışması bahanesiyle seçilmiş hükümete ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.

Partisininm TBMM Grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "Darbeyi asker yaparsa askeri, siviller yaparsa sivil darbe olur ama Cumhurbaşkanı yapıyorsa ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin" şeklinde skandal sözler söyledi.

Özel'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Öte yandan "AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı" ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in genel başkan seçildikten sonra yaptığı skandal çıkışları değerlendirdi.

Yargıtay'ın, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin kararı ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "darbe" ifadesini kullanmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Çelik, Anayasa'nın, Cumhurbaşkanlığı makamına devlet organları arasında uyumun gözetilmesi görevini verdiğini hatırlattı.

"YASSIADA ZİHNİYETİ"
Demokrasilerde anayasal organlar arasında birtakım farklı kanaatlerin çıkabileceğini belirten Çelik, "Bu çıktığı zaman bu uyumun sağlanması görevi Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Hakem pozisyondayız, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz' dedi. Eğer bu uyumun sağlanması bakımından yasal ve anayasal boşluklar varsa bunların giderilmesi TBMM'nin görevidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in "sokak çağrısı yapması" ve "Türkiye'de darbe var" şeklindeki açıklamalarını, "Yassıada zihniyeti" olarak nitelendirdiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Onlar demokratik kültüre alışkın olmadıkları için Türkiye'de demokratik hayatta çözülmesi gereken mesele çıktığında, bunu sürekli olarak hemen bir 'darbe girişimi' olarak sunmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki en büyük meselelerden biri, demokratik hayat içindeki olağan birtakım tartışmaları CHP'nin öteden beri bir rejim tartışması haline getirmesidir. İktidara geldiğimiz zamandan beri herhangi bir konuda sistem üzerinde bir iyileştirme, reform yapmaya çalıştığımızda CHP bunu rejim tartışması haline getirirdi. Türkiye'de rejimimiz üzerinde mutabakat tamdır, rejim ile ilgili Türkiye'nin bir problemi yoktur."

Türkiye'de rejimin çeşitli darbe ve post-modern darbelerle tehdit edildiğini, esas rejim krizlerinin askeri veya bürokratik vesayet zamanlarında, demokratik rejim ortadan kaldırılmak istendiği zamanlarda yaşandığını belirten Çelik, "O darbe veya vesayet girişimlerine en büyük destek veren siyasi organizasyon kimdir? CHP. Kendilerinin böyle bir geleneği varken demokratik, devlet hayatının içinde çıkabilecek her krizi 'bir darbe' olarak nitelendirmeleri yanlıştır." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDEN BİLE DAHA GERİ AÇIKLAMALARDIR"
Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in seçilir seçilmez "Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını" belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir. Özel'in ilk ortaya koyduğu açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır. Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir üslubu sürdürmeyi öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Bütün bunlar olmadığı zaman ne oldu? Şimdi hemen bir tartışmayı darbe olarak nitelendirip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasal meşruluğuna saldırmak sadece Yassıada zihniyetinden beri alışkın olduğumuz demokrasiyi, siyasi sistemi zehirleme faaliyetinin bir devamıdır."

Türkiye'nin demokrasisinin olgun olduğunu, sistemin çalıştığını, yapılacak işlerin kuralları, kaidelerinin belli olduğunu vurgulayan Çelik, "Sistem içinde çözümün yolları, hukuki çözüm yolları, yasama organın yapacakları bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız çok yüksek bir meşruiyetle, milli iradeyle görevinin başındadır." dedi.

"ÖNCEKİNDEN DAHA OTORİTER YAKLAŞIMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI GÖRÜLECEK"
"CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin ön seçimle yerel seçim adayı belirlemesine yönelik bir hafta içinde iki farklı değerlendirmesinin olduğu" yönündeki söylemlere ilişkin düşüncesi sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"Seçim zamanında bunları gördük, önceki Genel Başkan da 'demokrasi, çoğulculuk' demişti, kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit etmeye, demokrasiyi zehirleyecek şekilde terör örgütlerine alan oluşturmaya başladılar. Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. Onun için diyoruz ki bu bir siyasal değişim değil, bu bir biyografi değişimidir. CHP aynı CHP'dir. Göreceksiniz öncekinden daha otoriter birtakım yaklaşımların ortaya çıktığı görülecek. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu. Bir siyasi partinin kendi içindeki çelişkileri yönetemezken devlet hayatı hakkında bu kadar iddialı cümleler kurması bir garabettir."

FETÖnün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğana darbeci benzetmesi: AK Partiden sert tepki

ÖZGÜR ÖZEL'İN KİRLİ ARŞİVİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'darbecilikle' suçlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmişte eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulundu.

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CHP'YE SIZAN FETÖ'CÜLERE KARŞI ÇIKAN ÜYEYE ÖLÜM TEHDİDİ
Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ'nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.




Özel'in Paris'te FETÖ'cülerle seminer verdiğini dile getiren Ertürk, Muharrem İnce'ye çekilen 'kurultay' operasyonunu anlatıp Özel'in İnce'ye küfürler savurduğunu söyledi.

FETÖ'NÜN EN 'ÖZEL'İ
Özel'in FETÖ ile olan bağına dikkat çekmekte de fayda var...

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü tarafından parlatıldığı ortaya çıktı.

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN
Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi.

O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var.

FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ
FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

"ÖRGÜT ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.

Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

ÖZEL'E İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER
Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.

MADDİ MANEVİ DESTEK VERİLDİ
2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti." dedi.

FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti:

Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

BYLOCK'TA ÖZGÜR ÖZEL
FETÖ'nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015'te FETÖ'nün "Gazete Mesulü" Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa'daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel'in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış:

"- Abi bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın 'Halil Hoca'yla görüşelim' diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel'in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti."

Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel'in telefonu).

MİT MAHREM YAPILANMASI
FETÖ'cülerin Özgür Özel'e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanması"nın başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor:

(Tarih: 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- '21'den sonra' dersin."

FETÖ'NÜN MANİSA YAPILANMASI
Manisa'daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ'cülerle Özgür Özel'in ilişkisi 2015'e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş.

Geçen hafta basına yansıyan Enis Uludemir isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nda "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel'in ilişkisini gözler önüne seriyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce ildeki FETÖ'nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti.

ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ
2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009'dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ'nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç'un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi.

MASİAD'a üye olmasının da Halil Karakoç'un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu'nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi.

Uludemir'in CHP'li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi'nde eczacılık yapan Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi.

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