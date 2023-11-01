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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lüks yaşantı sözleri Lütfü Türkkan'a mıydı? Dilara Türkkan'dan mesaj: Baba bize mi diyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında “Bu genç neslin anasının babasının tuzu kuru olanları daha o yaşta doldurulmuş dudaklar hepsinde, kaşlar, gözler yapılmış. Üniversite 1’e başladığı andaki yüzle üniversite 3’e geldiğindeki yüz arasında inanılmaz bir fark olan bol paralı babaların, muhtemelen hırsızlık yaparak elde ettikleri paraları acayip harcayan çocuklar. E bir kısmını da biliyorsunuz manyak arabalarla” ifadelerini kullandı. Akşener’in sözlerine halk edebiyatı yapan ancak kızının lüks hayatıyla büyük eleştirilerin hedefi olan Lütfü Türkkan alındı. Basına servis edilen konuşma metninde yer almayan ifadelerin parti içi uyarı olduğuna dikkat çekilirken Türkkan’ın bozulduğu Dilara Türkkan’ın ise babasına mesaj attığını ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 13:21 Güncelleme 01 Kasım 2023, 13:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in lüks yaşantı sözleri Lütfü Türkkan’a mıydı? Dilara Türkkan’dan mesaj: Baba bize mi diyor?

Yaptığı sahte halkçılık edebiyatıyla ve şehit ailesine ettiği küfürle gündemde büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kızının yaşadığı lüks hayatla büyük tepki çekmişti.

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Sıkça ekonomik sıkıntılardan dem vurup hükümeti hedef alan Türkkan'ın kızının giydiği 7 bin liralık ayakkabıdan tutun, köşkte yaptığı lüks noel partisine kadar birçok skandalı takvim.com.tr manşet manşet göstermişti.

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan rahat durmuyor: Yine ağzını bozdu
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Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan sözde milliyetçi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün düzenlediği grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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DUDAKLAR DOLGU KAŞLAR GÖZLER YAPILMIŞ BABA PARASI YİYEN
Akşener, "Bu genç neslin anasının babasının tuzu kuru olanları daha o yaşta doldurulmuş dudaklar hepsinde, kaşlar, gözler yapılmış. Üniversite 1'e başladığı andaki yüzle üniversite 3'e geldiğindeki yüz arasında inanılmaz bir fark olan bol paralı babaların, muhtemelen hırsızlık yaparak elde ettikleri paraları acayip harcayan çocuklar. E bir kısmını da biliyorsunuz manyak arabalarla" dedi.

Akşener'in lüks yaşantı sözleri Lütfü Türkkan'a mıydı?

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BABA BİZE Mİ DEDİ?
Ankara kulislerine göre Meral Akşener'in açıklamalarını parti içinde üstüne alınanlar vardı.

Şehit babasının sarık ve cübbesini eleştiren Lütfü Türkkanın kızından köşkte lüks noel partisi!
Şehit babasının sarık ve cübbesini eleştiren Lütfü Türkkan'ın kızından köşkte lüks noel partisi!

Akşener'in "Doldurulmuş dudaklar, yapılmış kaşlar, gözler, baba parasıyla lüks hayat yaşayanlar" sözlerine İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bozulduğu, hatta Dilara Türkkan'ın babasına mesaj atarak "Meral Hanım bizden mi bahsediyor" diye sorduğu ortaya çıktı.

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Halkçılık edebiyatıyla prim kasan İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın 7 bin TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın gündeminde

KONUŞMA METNİNDE YOK!
Meral Akşener'in bu sözlerinin danışmanları tarafından servis edilen konuşma metninde yer almadığı görüldü. Metinde yer almaması hakkında yorumda bulunan bir İYİ Partili isim, Akşener'in imasının parti içine olduğunu ifade etti.

HAMAS'I HEDEF GÖSTERDİ!
Öte yandan Akşener, Gazze'de katliam yapan İsrail'in ağzıyla konuşup Hamas'ı hedef gösterdi. Akşener, "İşte Hamas'ın, terör saldırısı da İsrail toplumuna, korku saldığı gibi Netanyahu'ya da, gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi, hediye etmiştir" dedi.

İşte Akşener'in o açıklamaları:
Hamas'ın, sivilleri katleden eylemleri Filistin'in, uluslararası hukuktan doğan, haklarını gölgelemiş Netanyahu'nun, kirli ajandasına hizmet ederek en büyük darbeyi, Filistin halkına vurmuştur.

Hamas'ı, Filistin'i temsil eden, meşru bir siyasi yapı olarak tanımlamak Filistin hükûmetini, yok saymaktır. Hamas'ı, Filistin'in yegâne temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri, dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen, Netanyahu'nun, insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir.

Elbette ki topraklarını, İsrail işgaline karşı savunmak Filistinlilerin, en doğal hakkıdır. Ancak, bu haklı direnişin sözcülüğünü, Hamas'a devretmek Filistin'e değil, Netanyahu'ya yapılan bir hizmettir. Ve Netanyahu'ya hizmet eden, bir dış politika da barışı getirmeyeceği gibi hiçbir çocuğun, hiçbir kadının ve hiçbir sivilin, canını kurtarmayacaktır.

Her şeyden önce, şunu söylemek isterim ki Hamas'ın saldırılarının, zamanlaması, her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de, şüphelidir. Unutmayalım ki, bu saldırılar Netanyahu'nun, toplumsal desteğinin, adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zulmün, bizzat İsrail toplumu tarafından, eleştirildiği bir dönemde gerçekleşti. Kalıcı barıştan yana bir tavrın, İsrail'de iktidara gelmesinin, hemen öncesinde gerçekleşti.

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