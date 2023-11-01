İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in lüks yaşantı sözleri Lütfü Türkkan’a mıydı? Dilara Türkkan’dan mesaj: Baba bize mi diyor?

Yaptığı sahte halkçılık edebiyatıyla ve şehit ailesine ettiği küfürle gündemde büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kızının yaşadığı lüks hayatla büyük tepki çekmişti.

Sıkça ekonomik sıkıntılardan dem vurup hükümeti hedef alan Türkkan'ın kızının giydiği 7 bin liralık ayakkabıdan tutun, köşkte yaptığı lüks noel partisine kadar birçok skandalı takvim.com.tr manşet manşet göstermişti.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıkan sözde milliyetçi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün düzenlediği grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

DUDAKLAR DOLGU KAŞLAR GÖZLER YAPILMIŞ BABA PARASI YİYEN

Akşener, "Bu genç neslin anasının babasının tuzu kuru olanları daha o yaşta doldurulmuş dudaklar hepsinde, kaşlar, gözler yapılmış. Üniversite 1'e başladığı andaki yüzle üniversite 3'e geldiğindeki yüz arasında inanılmaz bir fark olan bol paralı babaların, muhtemelen hırsızlık yaparak elde ettikleri paraları acayip harcayan çocuklar. E bir kısmını da biliyorsunuz manyak arabalarla" dedi.

BABA BİZE Mİ DEDİ?

Ankara kulislerine göre Meral Akşener'in açıklamalarını parti içinde üstüne alınanlar vardı.

Akşener'in "Doldurulmuş dudaklar, yapılmış kaşlar, gözler, baba parasıyla lüks hayat yaşayanlar" sözlerine İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bozulduğu, hatta Dilara Türkkan'ın babasına mesaj atarak "Meral Hanım bizden mi bahsediyor" diye sorduğu ortaya çıktı.

KONUŞMA METNİNDE YOK!

Meral Akşener'in bu sözlerinin danışmanları tarafından servis edilen konuşma metninde yer almadığı görüldü. Metinde yer almaması hakkında yorumda bulunan bir İYİ Partili isim, Akşener'in imasının parti içine olduğunu ifade etti.