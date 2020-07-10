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    İP'li vekil 'ın kızı skandal ortaya çıkınca hesabını kapattı

    Son dakika... Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili 'ın kızı , bu kez siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. da gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurdu. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Rezalet ortaya çıkınca hesabını kapattı

    Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili 'ın modacı kızı , Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

    Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede yı sallamıştı.

    YASALARI ÇİĞNEDİ
    Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

    HESABINI KAPATTI
    Sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri ve tepki alan Dilara Türkkan Instagram hesabını dondurdu. Türkkan'ın @dilaraturkkan isimli hesabına şu anda ulaşılamıyor.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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