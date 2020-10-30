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    • 30.10.2020 18:13
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    ine kenetlenmişken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Instagram'dan reklam yaptı!

    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı , 'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu in ardından skandal bir paylaşıma imza attı. , İzmir depremi ile sarsılırken Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı.


    'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken 152 kişi de yaralandı. Tüm , meydana gelen depremin ardından kenetlenerek gelecek iyi haberlere odaklanmışken İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı 'dan skandal bir paylaşım geldi.

    Dilara Türkkan, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaları devam ederken hesabı Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı. Yayınladığı videoda sergilediği tavırlar da tepkilere neden oldu.



    "MİLLETE UZAKLAR..."
    Dilara Türkkan'ın skandal paylaşımın ardından tepkiler de gecikmedi. Bir sosyal medya kullancısı, "Milliyetçi tabanlı bir partinin milletvekilinin millete bu kadar uzak bir kızı olması..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

    "YAZIK SİZE..."
    Bir başka sosyal medya kullancısı da "Cuma vakti şampanya patlat, depremin ardından kampanya tanıtımı yap... Yazık size!" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

    CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATTI!
    İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, geceliği 5.000 TL'lik otelin havuz başında Cuma vakti şampanya patlatıp Instagram'da paylaştı.



    TRAVESTİ DANSÖZ OYNATMIŞTI
    İP'li Türkkan'ın ismi skandallarla anılan kızı daha önce de travesti dansöz oynatmış, çakarlı arabayla emniyet şeridi ihlal etmişti.

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    Haberler Güncel Türkiye İzmir depremine kenetlenmişken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan Instagram'dan reklam yaptı!