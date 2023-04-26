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    • 26.04.2023 13:51
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    • 26.04.2023 14:13
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    Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan rahat durmuyor: Yine ağzını bozdu

    2021 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine tepki gösteren bir vatandaşa, galiz küfürler eden Lütfü Türkkan, bir kez daha ağzını bozdu. Twitter'da kendisini eleştiren kullanıcılara "yavşak trol" ve "süzme" diyen Türkkan, tepkiler üzerine hem vatandaşların hem kendi yorumunu kaldırdı. Türkkan'ın şehit yakınına hakareti kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken; Akşener kendisine sahip çıkmıştı. Türkkan, önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti'nin Kocaeli 1. sıra adayı olarak yeniden Meclis'e girmek için yarışacak.

    takvim.com.tr
    İYİ Partili Lütfü Türkkan yine ağzını bozdu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.

    YAVŞAK VE SÜZME
    Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

    Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

    Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

    ŞEHİT YAKININA DA KÜFÜR ETMİŞTİ
    İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.

        Yaşananların ardından Türkkan'a sahip çıkan Akşener de ağzını bozarak ağır hakaretler kullanmıştı.

        Akşener, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." demişti.

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