Türkiye'nin tarihi projelerinden olan "Uzay Programı"nı küçümsemeye çalışan İYİ Partili Lütfü Türkkan rezil olmuştu. Sosyal medya hesabından "Yağ yok ama aya gidiyoruz" paylaşımında bulunan Türkkan'ın, 20 dönümlük arazide kurulu yağ fabrikası olduğu ortaya çıkmıştı.
HALKÇILIK EDEBİYATI SÖKMEDİ!
İP'li vekil Lütfü Türkkan'ın prim kazanmak adına yaptığı sahte açıklamalar karşılığını bulmadı. Öyle ki Türkkan, her ne kadar "halkçılık" nutukları atsa da hakkında çıkan gerçekler maskesini düşürür nitelikte.
Sıkça ekonomik sıkıntılardan dem vurarak hükümeti hedef alma girişiminde bulunan Türkkan, son olarak sosyal medya duvarına çarptı. Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın giydiği 7 bin lira değerindeki sosyal medyanın gündemine oturdu.