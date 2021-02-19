



İSTİSMAR SİYASETİNDEN VAZGEÇMİYOR

İki yüzlülükte sınır tanımayan Türkkan, geçtiğimiz yıl bir sosyal medya paylaşımında "Şehit oğlunun cenazesine bu ayakkabı ile giden babanın yaşadığı bu ülkede, iktidarın her kademedeki mensupları, devletin kesesinden yaşadıkları şaşaalı hayatlarından zerre ödün vermiyorlar." ifadelerine yer vermişti.







CUMA VAKTİ ŞAMPANYA

Türkkan, Cuma vakti plajda şampanya patlattırdığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Türkkan'ın Cuma günü yaptığı bu paylaşım sosyal medya üzerinden yoğun tepki almıştı. 'Paylaşımı yapmak için bu saati mi buldum' sorularının sorulduğu Türkkan ayıplanmıştı.

ÇAKARLI ARAÇLA EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakar ve sirenin bulunduğu araçla emniyet şeridini ihlal ederek yolculuk yapmıştı. Türkkan, o anları Instagram hesabından paylaşmıştı.





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