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    • 19.02.2021 13:29
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    Halkçılık edebiyatıyla prim kasan İP'li 'ın kızı 'ın 7 bin TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın gündeminde

    Yaptığı sahte ve samimiyetsiz halkçılık edebiyatıyla birçok kez tepki çeken İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili , bu kez de kızı 'ın 7 bin lira olduğu iddia edilen ayakkabısıyla sosyal medyanın gündeminde. Son olarak Türkiye'nin nı hedef alarak "Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz." yorumu yapan Lütfü Türkkan'a sosyal medya kullanıcıları "Kızı 7 bin TL'lik ayakkabı giyen Lütfü Türkkan'ın fakir edebiyatı yapması çok garip. Senin konuşacak yüzün mü var?" sözleriyle yanıt verdi. Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan daha önce de çakarlı araç kullanmasıyla ve Cuma vakti şampanya patlatarak sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

    takvim.com.tr
    7 bin TL'lik ayakkabıyla ifşa oldu

    Türkiye'nin tarihi projelerinden olan "Uzay Programı"nı küçümsemeye çalışan İYİ Partili Lütfü Türkkan rezil olmuştu. Sosyal medya hesabından "Yağ yok ama aya gidiyoruz" paylaşımında bulunan Türkkan'ın, 20 dönümlük arazide kurulu yağ fabrikası olduğu ortaya çıkmıştı.



    HALKÇILIK EDEBİYATI SÖKMEDİ!
    İP'li vekil Lütfü Türkkan'ın prim kazanmak adına yaptığı sahte açıklamalar karşılığını bulmadı. Öyle ki Türkkan, her ne kadar "halkçılık" nutukları atsa da hakkında çıkan gerçekler maskesini düşürür nitelikte.



    Sıkça ekonomik sıkıntılardan dem vurarak hükümeti hedef alma girişiminde bulunan Türkkan, son olarak sosyal medya duvarına çarptı. Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın giydiği 7 bin lira değerindeki sosyal medyanın gündemine oturdu.



        Twitter kullanıcıları, Türkkan için "Kızı 7 bin TL'lik ayakkabı giyen Lütfü Türkkan'ın fakir edebiyatı yapması çok garip. Senin konuşacak yüzün mü var?" yorumunda bulundu.



        İSTİSMAR SİYASETİNDEN VAZGEÇMİYOR
        İki yüzlülükte sınır tanımayan Türkkan, geçtiğimiz yıl bir sosyal medya paylaşımında "Şehit oğlunun cenazesine bu ayakkabı ile giden babanın yaşadığı bu ülkede, iktidarın her kademedeki mensupları, devletin kesesinden yaşadıkları şaşaalı hayatlarından zerre ödün vermiyorlar." ifadelerine yer vermişti.



        CUMA VAKTİ ŞAMPANYA
        Türkkan, Cuma vakti plajda şampanya patlattırdığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Türkkan'ın Cuma günü yaptığı bu paylaşım sosyal medya üzerinden yoğun tepki almıştı. 'Paylaşımı yapmak için bu saati mi buldum' sorularının sorulduğu Türkkan ayıplanmıştı.

        ÇAKARLI ARAÇLA EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİ
        İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakar ve sirenin bulunduğu araçla emniyet şeridini ihlal ederek yolculuk yapmıştı. Türkkan, o anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

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