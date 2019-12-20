İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret eden Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hakkında skandal paylaşımda bulunmuştu. Türkkan, Asım Safitürk'ün fotoğrafını çekerek, "Kim bu sarıklı cübbeli arkadaş?" diye sormuş tüm tepkiyi üzerine toplamıştı.

AK PARTİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Türkkan'ın bu paylaşımına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz ve milletimiz ebediyete kadar size şükran borçludur. Dedeleri şehit, evladı şehit olan büyüklüğünüze hürmet etmeye kelimeler yetmez. Şehit torunu ve şehit babası olarak herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir" ifadelerini kullanmıştı.

ÇENGELKÖY'DE LÜKS NOEL PARTİSİ

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'Ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi verdi.

CANLI YAYINLADILAR

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlandı.

Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekti.

Türkkan ailesinin evindeki yılbaşı partisi çok sayıdaki kişi tarafından canlı izlendi..

"YAHUDİLEŞMİŞLER" DEMİŞTİ!

Geçen ay gündeme gelen 'gösterişli bebek mevlidi'ni "Haksız kazançla zenginleşerek lüks içinde yaşayan Protestan Müslüman dediğimiz bir kesim var ki; fikri anlamda Yahudileşmişlerdir bunlar." sözleriyle eleştiren Türkkan, bu kez eleştirilen taraf oldu.

"KARUN SARAYI GİBİ..."

Türkkan'a sosyal medyada gelen binlerce tepki ve eleştiri twitlerinden bazıları;