Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 200 bin konutun inşasının hızla devam ettiğini kaydeden Özhaseki, "Şu anda yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. İşlerimiz kolay değil; ama Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz" dedi.

'FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZİ BELİRTTİK'

Özhaseki, afet bölgesinde inşaat maliyet artışının engellenmesi çalışmalarına ilişkin de "Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerçek maliyeti 1300 TL civarında olan 1 mikap betona, 'Nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz' gibi bahanelerle 3 bin TL'ye kadar bedel isteniyor. Bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik" diye konuştu.