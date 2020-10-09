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    • 09.10.2020 15:13
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    "Millet aç" diyerek algı yapan İP'li 'ın kızı 'dan odası 5.000 TL'lik otelde cuma vakti keyfi!

    İYİ Partili 'ın skandal paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen kızı , yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kaldığı iddia edilen Dilara Türkkan, cuma vakti patlatarak 'da paylaştı. Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr

    Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen, babasının forsuyla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri hesabından paylaşarak tepkilerin odağında olan İYİ Parti Milletvekili 'ın kızı yine Instagram'dan skandal bir paylaşım yaptı.



    CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATMA YAYINI
    Dilara Türkkan, odası 5.000 TL'lik olduğu belirtilen lüks bir otelde cuma vakti açtırarak hesabından canlı yayın yaptı.


    SOSYAL MEDYA AYAKLANDI
    İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'a sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.



    BU İLK SKANDALI DEĞİL
    Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

    Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

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    Haberler Güncel "Millet aç" diyerek algı yapan İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan odası 5.000 TL'lik otelde cuma vakti şampanya keyfi!